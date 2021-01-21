台積電飆上673元改寫收盤新高 市值登17.45兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (21) 日股價開低走高，盤中最高攻上歷史新天價 679 元，終場大漲 4%、收在 673 元，改寫收盤新高價，市值衝破 17 兆元大關、達到 17.45 兆元，同寫新猷。

台積電今年開紅盤以來，股價持續飆漲，距離前次市值首度衝破 16 兆元，僅歷經 4 個交易日，累計今年以來股價漲幅達近 27%，市值激增 3.7 兆元。

據日媒報導，英特爾針對至少 5 項外包計畫，持續與台積電密切協商，盼委託台積電代工生產旗下部分用於筆電、伺服器和邊緣運算裝置等裝置的處理器，且其委託台積電生產的晶片，最快 2022 年問世，並於 2023 年量產。

外資最新報告將台積電目標價大幅上調至 1000 元。外資看好，在先進製程及各大客戶強力挹注下，台積電 5、3 奈米大爆發，未來 3 年資本支出可能加碼到 270 億至 300 億美元。

台積電預估，在先進製程技術維持產業領先地位，加上 5G 手機、高效運算、車用、物聯網等平台動能強勁下，估今年美元營收將成長 14-16%，並預估至 2025 年，每年營收美元營收年複合成長率 (CAGR) 將達 10-15%，代表將寫下連續 16 年營收改寫新高的紀錄。

