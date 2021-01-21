穩懋：未在中國設立半導體相關公司 對未授權事宜保留追訴權

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 今 (21) 日發布重訊澄清，公司並未在中國 (含香港) 成立任何半導體相關公司，也非「中國穩懋集團」股東，更未授權該公司或其負責人在中國使用穩懋半導體名稱或服務標章，針對未授權事宜將保留法律追訴權。

穩懋表示，註冊在香港的「中國穩懋集團半導體有限公司」及其轉投資註冊在中國深圳市的「穩懋 (深圳) 半導體科技有限公司」，與公司並無關係，且該公司管理高層名片上直接使用穩懋企業識別標誌 (LOGO)，恐有魚目混珠，假借名義從事商業行為之虞，嚴重影響公司權益。

穩懋強調，公司未在中國 (含香港) 成立任何半導體相關公司，對於非經授權擅自使用公司企業名稱、服務標章者，將保留法律追訴權。

值得關注的是，穩懋去年 11 月就曾針對網傳「穩懋半導體在南通設立第三代半導體技術」等消息做出澄清，強調公司未在中國設立半導體公司或參與半導體研究計畫。

不過，穩懋確實有赴中國投資，但投資項目為「農牧業」而非半導體，穩懋目前旗下農牧事業包含江蘇全穩康源、江蘇穩盈、江蘇全穩農牧、江蘇穩興、江蘇慕中等，也與中國中糧肉食共同合資成立江蘇中穩，近期也擴大投資力道，導入 AI、大數據分析，提升品質、改良養殖方法。