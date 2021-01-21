〈郭台銘挺模具業〉車用商機模具做不完 籲政府協助打造更多護國神山

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘認為，電動車發展將為模具產業帶來龐大商機，無論是半導體、電池、先進光學鏡頭等關鍵零組件都帶來機會，「汽車模具真的做不完」，他也呼籲政府應協助模具業，讓台灣擁有更多「護國神山」級的產業群。

郭台銘認為，車輛是實體經濟，就少不了模具應用，而國內的模具業者過去特斯拉第一台電動車就是在台灣生產製造，台灣模具業也有很多隱形冠軍，過往工業發展的過程中，就扮演關鍵角色，在電動車發展浪潮下，同樣充滿機會。

郭台銘指出，未來自動駕駛、車聯網應用，半導體發展、電池的革命到電源管理系統，以及引擎馬達、先進光學鏡頭等關鍵零組件加工，汽車模具真的做不完。

不過，郭台銘也呼籲，政府要提供大力協助，讓模具業走向國際化，並持續輔導產業朝精密量測、模具鋼材、人工智能、高端運算等發展，讓台灣擁有更多「護國神山」級的產業群。

此外，人才人力也是一大關鍵，郭台銘指出，現在製造雖然走向自動化，但在模具初階處理、精密加工過程中，一定會有人力需求，除了必須要透過完善教育體系培養高端人才、技職人力外，也要適度開放境外勞力，才能有效執行分工。