美上周初領失業金90萬人 優預期和前值

美國勞工部周四 (21 日) 公布失業金報告，上周初次申請失業金 90 萬人，雖較前值回落，仍處於高位，續領數則降至去年 4 月疫情爆發以來最低。

勞工部報告顯示，經季節性調整後，截至 1 月 16 日當周，美國初領失業金報 90 萬人，略低於預期的 93.5 萬人，前值自 96.5 萬人下調至 92.6 萬人。

截至 1 月 9 日當周，美國續領失業金報 505.4 萬人，為去年 4 月疫情爆發以來最低，低於預期的 530 萬人，前值則自 527.1 萬人下調至 518.1 萬人。

上圖為初領失業金人數，下圖為續領失業金人數 (圖：美國勞工部)

受防疫限制措施影響，企業運作始終無法完全回歸正常，導致失業狀況遠遠超出疫情爆發前水平。儘管輝瑞、Moderna 等多家生技公司陸續推出疫苗，但接種速度不如預期仍對就業復甦造成限制。

Indeed Inc 經濟學家 AnneElizabeth Konkel 表示，大範圍施打疫苗是阻止勞動力市場持續受到傷害的關鍵，人們必須先感受到自身安全，休閒、餐飲等就業市場才有機會恢復正常。

根據上述報告，截至 1 月 2 日當周，疫情失業援助 (PUA) 申請人數為 570 萬人，疫情緊急失業補助計畫 (PEUC) 申請數約 303 萬人，兩者較前值大幅改善，全美仍有超過 1500 萬人持續申請各式的聯邦失業補助計畫。