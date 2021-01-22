ECB拉加德暗示雙底衰退 QE額度無須全部使用

週四 (21 日) 歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，新冠疫情仍構成嚴重風險，暗示歐元區經濟朝向雙底衰退方向前進，歐洲央行隨時準備採取行動。

去年 12 月 10 日歐洲央行公布維持利率不變，符合市場預期，如今一個多月過去，歐洲央行保持現有的經濟刺激措施與預測外，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 仍暗示另一輪經濟衰退。

歐洲央行因應新冠危機的主要工具如下：

第一：維持主要再融資利率於 0.00%、隔夜貸款利率於 0.25%，以及隔夜存款利率 -0.50%。第二：資產購買方面，緊急抗疫購債計劃 (PEPP) 總規模為 1.85 兆歐元至少持續至 2022 年 3 月底。第三：為銀行業提供低利優惠貸款的期限延至 2022 年 6 月底。6 月至 12 月期間額外祭出 3 項優惠措施，並鼓勵銀行釋出更多信貸。

經濟預測

估計 2021 年歐洲 GDP 成長率為 3.9%，2022 年 GDP 成長率為 2.1%。

拉加德對整個歐洲經濟前景仍抱持謹慎態度。

她表示，整個歐洲地區的封鎖力度加大，新冠疫情仍對歐元區經濟構成嚴重風險，去年第四季下降將持續到今年第一季，歐元區經濟成長前景的風險仍然傾向於下行。

歐洲新冠疫情嚴峻，德國部分封城措施封鎖令延長至 2 月 14 日，荷蘭宣布周末起將實施全國宵禁，法國宵禁時間提前，葡萄牙週五開始關閉學校。

目前歐洲地區部署新冠疫苗充滿挑戰，整個歐洲國家疫苗接種速度不一致，一些國家抱怨注射劑量不足，疫苗大廠輝瑞翻新比利時工廠也延宕了歐洲疫苗交貨的速度。

拉加德強調，推動疫苗接種是解決新冠危機的重要里程碑。

在經濟不確定性的背景下，歐洲央行準備在必要時更新其貨幣政策。

拉加德提到，歐洲央行將繼續準備適當地調整所有工具，以確保通膨率持續朝著「低於但接近 2%」目標邁進。

拉加德重申，如果資產購買維持有利的融資條件，且不會在 PEPP 淨購買期限內耗盡限額，那麼 PEPP 額度就不需要全部使用，反之則將重新調整。

儘管如此，歐洲央行仍堅持去年底的經濟成長預期大致上是有效的。

許多經濟學家預計，即使歐洲封城持續到三月以後，歐洲央行仍將在可預見的未來保持政策不變。

匯豐銀行全球資產管理全球首席策略師 Joseph Little 稱，儘管歐洲有望恢復復甦，但歐洲央行很可能在很長一段時間內仍會保持鴿派立場，因為經濟比一年前下降了約 7%。