〈財報〉IBM第四季營收遜於預期 盤後挫近7%

IBM (IBM-US) 週四 (21 日) 公布第四季營收連四季下滑，降幅比分析師預期大，且所有部門營收都萎縮，盤後挫近 7%。該公司並未發布正式財測，僅透露預期 2021 年營收成長。

IBM 財務長 Jim Kavanaugh 在財報電話會議上表示，「自 3 月以來，客戶購買習慣和優先事項移轉，我們持續面臨充滿挑戰的環境，考慮到宏觀經濟不確定性的程度，越來越多客戶傾向持續時間較短的產品，從而影響我們的軟體營收。」

Kavanaugh 表示，公司與來自新大型主機的系統營收上升時期做比較。最重要的是，客戶優先考慮營運支出而非資本支出的趨勢「在本季更明顯」。

IBM 沒有發布正式的財測，僅稱預期 2021 年營收成長，以及自由現金流介於 110 億美元至 120 億美元之間。

第四季財報關鍵數據 (non-Gaap) vs. 分析師預期

EPS：年減 66% 至 2.07 美元 vs. 1.79 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年減 6% 至 203.7 億美元, vs. 206.7 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

IBM 第四季營收年率下降 6%，且為連續第四季下降，5 年來從未見如此急劇的下降。在新任執行長 Arvind Krishna 帶領下，IBM 一直試圖在雲端運算和人工智慧領域有更大的拓展。

IBM 每股盈餘大減 66%，為 3 年來最大跌幅，部分是因為當季結構性行動產生 20.4 億美元的稅前費用，該費用已低於預期，因去年 10 月時該公司曾估計該費用約 23 億美元。

Kavanaugh 表示秋季將會提交一份監管文件，詳細介紹拆分後的 2 家新公司。IBM 10 月時宣布分割全球技術服務部門底下的管理基礎結構服務單位，是幫助企業構建網路環境、提供伺服器和維護服務等的業務，將於 2021 年底前拆分為一家獨立的上市公司，這是 Arvind Krishna 去年 4 月取代 Ginni Rometty 接任執行長以來頭一樁重大變革。

各部門財報細況

全球技術服務業務：營收年減 6% 至 65.7 億美元，遜於 FactSet 調查的共識營收預期 69.2 億美元。此為新報告結構中最大的部門，內含基礎設施和雲端服務、技術支援服務。

雲端 & 認知軟體：營收年減 5% 至 68.4 億美元，遜於 FactSet 調查的共識營收預期 71.8 億美元。該部門內含紅帽公司、認知 app、雲端和數據平台以及交易處理平台。

全球商業服務：營收年減 3% 至 41.7 億美元，高於 FactSet 調查的共識營收預期 40.8 億美元。該部門包含諮商。

系統：營收年減 18% 至 25.0 億美元，高於 FactSet 調查的共識營收預期 22.6 億美元。

第四季其他發展

IBM 已同意收購雲端諮詢服務提供商 Nordcloud，但收購價格未公開。

不含盤後波動，今年迄今 IBM 股價上漲約 5%，同期 S&P 500 漲幅約 3%。