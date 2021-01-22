英特爾新CEO：將提高代工廠比重 但大部分晶片到2023年仍自行生產

英特爾即將上任的執行長 Pat Gelsinger 周四 (21 日) 在財報電話會議中表示，公司 2023 年多項產品將在自己的工廠生產，但未來將採生產雙軌制，更仰賴代工廠。英特爾收盤股價大漲 6%，但盤後翻黑重挫逾 4%。

英國金融時報報導英特爾遭駭客入侵，而決定提早在盤中、而非原定的盤後發布財報。

Gelsinger 上周獲得任命，將在 2 月 15 日接替史旺成為英特爾執行長，上任後第一個棘手任務是處理 7 奈米晶片製程延誤。

路透報導，Gelsinger 在會中表示，已經審視過去幾周的生產作業，「相信 2023 年大多數產品仍將由內部生產」，但是某些技術和產品借重代工廠的比率很可能提高。」

半個世紀以來，英特爾自行包辦設計和生產晶片，旗艦晶片尤其是如此，但這項策略在失去製造領先優勢之後受到質疑。

英特爾某些晶片已委外生產，如自駕車子公司 Mobileye 部分產品，以及即將推出的消費者繪圖晶片。

Gelsinger 將在接任執行長之後，說明哪些晶片經在內部生產。他說：「英特爾前方有巨大的機運，但要抓住機會，必須推出最佳產品並走在消費者需求之前。我們必須在這個競爭的市場中更靈活。」

英特爾周四公布第 4 季財報和第 1 季財測，雙雙優於市場預期，持續從遠距工作帶來的 PC 熱賣浪潮中受益。

英特爾財務長 Goorge Davis 接受路透訪問時表示，到今年下半年，10 奈米晶片製程產量將超越 14 奈米；該公司先前曾透露時間點是今年，但並未提供明確訊息。