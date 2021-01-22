拜登公布抗疫國家戰略 簽署多項行政命令

週四 (21 日) 美國總統拜登公布長達 198 頁的《國家戰略》應對美國新冠疫情，包括十項行政命令和援引《國防生產法》提升醫療物資供應。

國家戰略內文中提到，這是提供指導美國走出一個世紀以來最嚴重的公衛危機的路線圖，美國一直在應對面臨的挑戰，現在美國將這樣做。拜登政府還將通過充分利用《國防生產法》以解決醫療物資供應短缺，擴大疫苗的生產及其購買更多疫苗的能力。

拜登公布的十項行政命令包括：口罩、旅行、供應鏈、州和地方的支持、新冠反應辦公、數據收集、新治療法、測試、重新開放學校企業、公平。

週三拜登就簽署口罩行政命令，強制要求人員在聯邦機構內戴口罩和保持社會距離。

週四拜登簽署旅行行政命令，要求美國人在飛機、火車、公共汽車和機場上佩戴口罩。

拜登政府將透過《國防生產法》強制企業提供抗疫所需的物資，包括口罩等防護設備，以及新冠病毒檢測和管理疫苗所需的用品。

美國政府將提供更多地方和州政府資金、設立更多疫苗接種站點和發起全國公共教育運動，尋求加速疫苗廣泛接種。拜登宣布，新政府頭 100 天內提供 1 億劑疫苗。白宮防疫協調官的齊安茲 (Jeff Zients) 表示，有信心做到，而且這只是剛開始。

拜登抗疫國家戰略計畫設立更多疫苗接種站點 (圖片：AFP)

白宮還將設立新冠反應辦公室，負責協調聯邦機構之間的疫情反應並與地方官員建立通暢的溝通管道。

此外，拜登另一項行政命令將指數反應辦公室和所有聯邦機構改善聯邦數據的收集和共享。

拜登還將通過一項名為「改善和擴大新冠護理服務範圍」的行政命令，建立一項新的藥物研發計劃，強調臨床試驗的多樣性。

拜登政府將建立一個新的疫情檢測委員會，以發現新的有效且快速的檢測並迅速擴大檢測規模。

拜登政府尋求加速疫苗廣泛接種 (圖片：AFP)

安全重啟學校和企業的行政命令是透過數據蒐集，檢視重啟學校企業的風險，並向企業雇主提供明確指導。

拜登將建立一個新冠健康公平特別工作組，確保將疫苗、治療、口罩和其他資源送達每個人手中，包括在美國高死亡率的重災區。

該國家戰略中沒有列出明確的費用，但拜登上週公布 1.9 兆美元的美國救援計畫，將提供 200 億美元國家疫苗接種、500 億美元擴大檢測範圍、1,700 億美元幫助學校恢復運作、3500 億美元地方州政府補助。