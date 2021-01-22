台新金控設轉運寶盒 邀民眾祈好運 牛轉乾坤迎新年

牛年轉運祈好願，台新金控邀您一同互動過好過年！再過不到一個月的時間就是農曆的辛丑牛年了，去年受到疫情的影響，民眾們都希望新的一年可以迎來好運，添財、添壽、添福氣。為增添仁愛圓環地區的過年喜氣並帶給民眾春節的温暖感受，台新金控特別在台北市仁愛路總部大樓外設置了大型轉運寶盒，並用「福、祿、壽、喜、財」古字雕鑄，以代表民眾對幸福、升官、長壽、喜慶、發財等五個美好的願望，民眾只要親臨現場出示指定網頁之 QR Code，即可啟動轉運寶盒，搭配音樂及燈光效果，祈願匯集「福、祿、壽、喜、財」等好運，在新的一年扭轉乾坤、心想事成。

台新金控總經理林維俊表示，「2021 台新金控迎牛年」的新春節慶佈置是臺北市內少見的大型春節裝飾，近日經過台新金控大樓的民眾都常會被吸引而駐足觀賞。除了轉運寶盒之外，也運用金牛、古錢幣、中國結等傳統春節元素，將台新金控大樓打造得喜氣洋洋，大樓玻璃牆上超過四米的豪氣金牛代表著金牛年牛來運轉、牛市再臨，而設置於大樓門口的迎春金球，更鑲上四枚錢幣的圖騰，要讓進入金控大門的民眾、客戶及同仁們都能歡喜迎來興盛之年，而周邊的拱門亦用錢幣元素點綴，代表著穿越拱門的人都能得好運發大財，這些種種的春節佈置巧思，都代表著台新金控對民眾金牛年的滿滿祝福。

台新金控大樓玻璃牆上超過四米的豪氣金牛代表著金牛年牛來運轉、牛市再臨。(台新金控提供)

此外，值得一提的是的金控大門口的櫻花林，是由子公司台新投信為推廣 ESG 新興市場債券基金所設置的祈福樹，民眾可透過櫻花樹旁的 QR Code 登入活動網頁，許下願望並祈福，完成後將會點亮一朵美麗的櫻花，隨著參與人數的增加，線上櫻花樹也將會越開越茂盛，共同為支持 ESG 的永續推動共進一分心力。民眾於次 (2) 月 26 日前完成參與台新投信線上祈福樹活動，還有機會獲得 7-Eleven 200 元商品卡 (限量 100 份)。

因「2020 台新金控聖誕祭」提供眾多商戶優惠券獲得民眾熱列迴響，所以在轉運寶盒中，延續提供 Richart Life 合作夥伴及圓環周邊商戶等，全臺逾 3,000 家商戶的優惠券，包含全家便利商店、王品集團等知名連鎖企業，民眾無論是親臨現場或是身處於北中南各地，都可透過 Richart Life APP 在「2021 台新金控迎牛年」活動中，獲得日常生活中的食、衣、住、行相關專屬優惠券。林維俊強調，今年的春節佈置主要延用去年底聖誕佈置的裝置結構，經由配件及燈材的再利用，輔以燈光及設計的調整變化，除了為臺北市仁愛圓環增添濃濃的新年喜氣外，也兼具環境永續精神。在 2 月 26 日元宵節前，誠摯邀請民眾把握機會到台新金控牛轉乾坤，拍下亮麗的燈飾造景，祝福自己及親友在新的一年都能獲得幸福、好運連連！