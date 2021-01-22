Q1面板供需比僅達2.9% 大尺寸2月仍將上漲5美元

面板價格在供需持續吃緊、上游玻璃基板廠影響下，維持上漲格局，展望未來，市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 表示，預期今年首季面板供需比仍僅達 2.9%，供給持續緊缺，1 月面板價格維持較大漲幅，預計 2 月大尺寸仍將有 5 美元漲幅，中小尺寸則維持 2-4 美元漲幅。

群智諮詢指出，面板廠第 1 季仍維持產線高稼動率、高投片水準，但受限上游驅動 IC、玻璃、偏光片等供應問題，對整體供給增加有限，需求方面，雖然第 1 季為傳統面板業淡季，但在遠距商機、宅經濟延續下，終端零售需求仍強，品牌備貨需求不減，也帶動面板報價持續走揚。

依各尺寸別分析，群智表示，32 吋、39.5-43 吋電視面板 1 月價格維持 3-4 美元漲幅，估 2 月漲幅仍達 2 美元，維持上漲趨勢，50 吋、55 吋電視面板供給則持續吃緊，1 月漲幅達 5 美元，2 月也將維持 4 美元漲幅，55 吋以上大尺寸，因供給最為吃緊，可望保持 5 美元漲幅。

另一方面，傳出日本因應疫情，將計畫取消已經延辦一年的東京奧運會，改申請主辦 2032 年奧運主辦國，雖然消息尚未被證實，但奧運商機持續遞延，恐影響面板需求，但友達董事長彭双浪日前指出，並未感受到奧運相關商機，不過現階段產能、零組件吃緊，預期奧運帶來效應並不顯著。