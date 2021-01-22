騰訊計劃貸款數10億美元 強化遊戲版圖

TMT Finance 報導指出，騰訊 (700-HK) 正考慮透過貸款，金額高達數十億美元，將用來合併潛在的遊戲廠商，而相關貸款作業正與銀行進行談判。

TMT Finance 引述知情人士表示，騰訊尚未決定要合併哪家遊戲公司，但預估可能是美國或韓國遊戲廠商。

(圖片: AFP)

騰訊遊戲業務營收及純益穩定成長，且其位居中國遊戲產業龍頭，同時有數款重量級新遊戲加持，包括「使命召喚手遊」、「DNF」、「英雄聯盟手遊」等。

中資券商認為光看遊戲業務本益比今年可達 35 倍，目標市值約為 1.93 兆人民幣，明年目標市值約為 2.2 兆人民幣。

同時結合騰訊遊戲、數位內容平台、社交平台、金融科技業務、雲及企業服務、投資公司等六大事業體，明年騰訊估值上看 8.7 兆人民幣，折合 H 股股價為每股 1067 港元，較現在價格有約 50% 的漲幅。

此外，截至 2021 年 1 月 20 日，南下資金累計買超港股 1.94 兆港元，目前持股市值上漲至 2.58 兆港元，佔整體港股總市值 3.2%。當中，南下資金買超最兇猛的個股就屬騰訊，該股已連續 20 日買超，累計買超金額 724.98 億港元。而騰訊股價今年以來累積上漲 21%。

而高盛最新的報告則指出維持騰訊「買進」評等，未來 12 個月目標價 705 港元。並表示騰訊未來到再保持高成長難度不少，但管理階層對 2021 線上遊戲看法仍然正面，主要受惠於銷售管道持續成長。

