生華科重症新冠二期試驗收首位病患 拚下季完成

生華科 (6492-TW) 今 (22) 日公告，旗下被視為抗新冠病毒新藥 Silmitasertib 在美國啟動二期重症患者臨床試驗，並由合作夥伴 Banner Health 醫療機構旗下亞利桑那州鳳凰城大學醫學中心 (BUMCP) 收取首位病患，預計下季完成試驗。

生華科表示，BUMCP 曾運用 Silmitasertib 治療新冠重症患者，並在 5 天後就獲得治癒，另外，美國新冠疫情嚴峻，累計全美感染人數突破 2400 萬人，加上多種變異病毒傳染力增強，急需治療藥物，為加快收案速度，已規劃新增 Banner Health 位在圖森市的醫學中心 (AZ) 為第二個試驗中心。

生華科指出，此二期臨床試驗由 BUMCP 主導執行，採開放性、隨機雙臂設計，並以標準療法、支持性療法為對照組，臨床規劃收案 40 名新冠肺炎重症病患，病患將以口服方式，接受 14 天 Silmitasertib 療程。

生華科新藥 Silmitasertib 除透過 BUMCP 執行重症病患臨床試驗外，另一家合作夥伴美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構則進行中症患者的臨床試驗，並於上月啟動收案，至今收案順利且多位接受 Silmitasertib 治療患者恢復良好。

生華科指出，目前兩項臨床試驗涵蓋新冠中症及重症患者，盼 Silmitasertib 能抗病毒複製、感染和抗免疫風暴的雙重機制，目標爭取美國 FDA 的緊急使用授權 (EUA) 資格。

生華科認為，儘管多國已經陸續施打新冠疫苗，但新變異毒株已在全球擴散，造成新一波鎖國和恐慌，因此全球要達到解封、恢復正常生活還是需要治療藥物。