生華科新冠二期臨床試驗 收取首位病患

生華科 (6492-TW) 旗下被視為抗新冠病毒新藥 Silmitasertib，分別於美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構 (CARE,GA) 及美國醫療機構 Banner Health 旗下亞利桑那州鳳凰城大學醫學中心合作執行臨床二期，今 (3) 日晚間宣布，CARE,GA 執行的臨床試驗收取首位新冠病患。

生華科表示，此新冠二期臨床試驗是由 CARE,GA 創辦人 Dr. Chris Recknor 負責主持，臨床設計經 FDA 指引建議，收案人數從 10 位增加至 20 位，收案標準也從住院的重症新冠患者，調整為無須住院的中症患者。

Dr. Chris Recknor 表示，第二波新冠疫情已對全球各地醫療系統造成負荷，生華科開發的 Silmitasertib，透過抑制人類蛋白激酶 CK2 機制，具抗新冠病毒潛力，此外，美國新冠疫情嚴峻，每日確診人數暴增，一度突破單日 15 萬人，預期將會加速收案進度。

另外，生華科與合作夥伴美國醫療機構 Banner Health 旗下亞利桑那州鳳凰城大學醫學中心，日前獲得美國 FDA 准許 Silmitasertib 的新冠肺炎二期人體臨床試驗，預計收案 40 人，最快明年第 2 季完成試驗。