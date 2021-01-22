〈金融業徵才〉中信金啟動三大招募計畫 首創僑外人才IA Program

中信金 (2891-TW) 今 (2021) 年為第一家「儲備幹部計畫」(MA 計畫)開始起跑的業者，喊出 MA 首年即能挑戰百萬年薪，更新設「科技金融組」；中信金今年更推台灣金融業首創的僑外人才專屬招募計畫(IA Program)，同時啟動暑期實習計畫，多元的徵才方式就是為了網羅菁英人才。

中國信託商業銀行人資總管理處總處長羅宏瑜表示，雖然全球經濟受新冠疫情影響充滿不確定性，但中國信託仍持續提供海內外優秀人才培訓資源，不過今年因應疫情，中信金將採虛實整合的全通路宣傳方式，舉辦多場實體徵才說明會及線上直播活動，讓海內外應徵者即時了解各項計畫資訊，並視疫情狀況機動調整。

羅宏瑜表示，為持續儲備海外市場拓展能量，今年首創僑外人才專屬招募計畫 IA Program，首兩年於總部培訓，提供中文、臺灣文化及工作技能等課程，第一年更提供員工宿舍及通勤補助，協助僑外人才快速融入台灣職場，安心在臺就業。兩年結訓後，將依企業發展需求，僑外同仁可繼續在台擔任總部與海外業務溝通橋樑；或有機會派任海外分支機構，負責國際業務營運與拓展。

羅宏瑜表示，只要是工作經驗三年以下 (含應屆畢業生) 的僑外人士，特別是來自東南亞、日本、港澳僑生都可以應徵，履歷收件到 3 月 15 日截止。

而每年備受畢業生關注的「MA 計畫」，中國信託今年共開放 9 大組別，中信金設有經營管理、財務管理二組，旗下子公司中國信託銀行整合過去數位金融與數據科技組，以及資訊資安領域資源，新設「科技金融組」，積極培育開發新型態金融商品和創新服務發展的 FinTech 人才。

加上原有的國際金融、場景金融、資本市場、風險管理，以及台灣人壽保險公司的保險數位、投資交易組，預計延攬超過 50 位海內外跨界菁英，履歷收件至 3 月 24 日截止。

中信金表示，該金控 MA 第一年即可挑戰百萬年薪，在兩年培訓養成規劃中，提供量身打造的金融專業及共通學程，透過系統性輪調培養紮實的業務專業，安排高階主管導師拉高思維格局，更有機會參與華頓商學院大師講座或全球論壇，加入公司跨國重大策略專案，鍛鍊全球營運思維。

歷史悠久的中信金控 MA 計畫，已培育出許多擔任重要管理及國際職務員工，像是 2013 年加入法金 MA 的李約，主動請纓轉戰數位金融，不到 30 歲已升任創新研發部部長，主導區塊鏈創新產品與解決方案研發，以及技術工具、應用平臺系統發展；畢業自臺大經濟所的保險 MA 林本剛，擔任台灣人壽數位主管，主導新行動工具開發及業務員數位轉型；加入剛滿三年的國際金融 MA 陳怡岑，結訓分發業務單位一年便快速通過 RM 評鑑，即將外派前往香港，開啟國際金融職涯新挑戰。

中信金也向在學學子招手，因此啟動「Rising Star 暑期實習計畫」，只要大學三年級 (含) 以上的優秀在學生，以及在台灣發展的僑外學生，若未來有志進入金融業，就可以參加該計畫，中信金將給予為期兩個月的實習培訓。

中信金表示，在實習期間，實習生可以實際參與金融業務實作、體驗中國信託的五大公益活動，並有完善的就業接軌機制，表現優秀的學生學期間將受邀參與專案實習，通過評鑑者，有機會在畢業前錄取 MA 或專業職缺，履歷收件到 3 月 1 日截止。