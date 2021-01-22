〈房產〉房仲第一品牌永慶房產打造最強創業平台 加盟三品牌刷新五大績效

新冠疫情衝擊全球經濟，與人接觸的服務業首當其衝。但永慶房產集團旗下加盟三品牌包括永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產，以提供透明資訊，將成交行情完整揭露至門牌、搭配深度聯賣和數位工具，狠甩疫情創成交金額、總業績等五大新高紀錄。

永慶房產集團旗下加盟三品牌包括永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產，2020 年總成交金額突破 4600 億元、總業績 190 億元、成交件數突破 4.1 萬件、聯賣業績 48 億元、單店平均業績 2300 萬元，震撼業界，為全台加盟夥伴打造最強創業及發展平台。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，2020 年房仲業面臨許多挑戰，先是疫情帶來恐慌和經濟不穩，到後來市場過熱政府推出打炒房措施，永慶加盟三品牌在集團的超前部署下，持續提升專業服務、優化系統平台和數位工具，協助經紀人提供精準配對和專業建議，以最透明的房價資訊搭配最優質的服務，創造爆發性業績，一舉刷新歷史紀錄，穩居房仲第一品牌地位。

回顧去年房市，從「六都買賣移轉棟數」推估全台房市交易量，較 2019 同期成長 6%，而永慶加盟三品牌的全年成交件數高達 4.1 萬件，年增 2 成 4，成長幅度為市場的 4 倍！總成交金額 4600 億元和總業績 190 億元，分別以年增 3 成 6 和 3 成，刷新紀錄。

另外，因推動「深度聯賣」落實「一人委託、百店聯賣、千人銷售」的服務承諾，加快成交速度，不僅讓「聯賣業績」突破 48 億元，較前一年成長 5 成；「聯賣成交件數」也從 7500 件成長至 1 萬 1000 件，更帶動「單店平均年業績」飆破 2,300 萬元，年增 3 成，創下新高紀錄。

去年 12 月 30 日《實價登錄 2.0》修法三讀通過，永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，這不只是居住正義的勝利，更是永慶人、有巢氏人和台慶人的驕傲，因為在孫慶餘董事長帶領下，永慶全集團早已全面提供揭露至門牌的成交行情，不僅領先政府、更是房仲業唯一，持續為消費者打造一個公平交易的環境，贏得消費者信賴、社會的肯定。

莊志成進一步指出，「深度聯賣」搭配系統平台、數位工具帶來加乘效益，加上集團特有的區域合作、共榮共好文化，讓同業望塵莫及、難以超越，也成為房仲業菁英爭相加盟的關鍵因素。2020 年新展店突破 150 店，店數市占高達 3 成 6，展現集團經營優勢。

在集團資源挹注和直營經驗分享下，永慶加盟三品牌的數位行動工具，持續領先其他加盟品牌。經紀人只要智慧手機在手，就能高效工作；《行動智能經紀人 App》提供物件開發、銷售、客戶經營、委託服務等作業，2020 年更整合聯賣功能，讓加盟夥伴能同步知道物件最新狀況，即時帶看、即時推薦。再搭配上物件開發和銷售等新功能，全面提升經紀人的數位服務力，讓客戶得到更優質的服務。

此外，有房仲 EMBA 之稱的《房仲經營管理師培訓班》課程，由永慶集團加盟總部精心為店東長規劃，理論與實務雙管齊下，從如何帶人帶店、善用平台和數位工具、提升服務專業和掌握最新社群行銷，不僅特聘外部專業名師，由高階主管親自剖析市場趨勢及經營方針、績優店東長也受邀上台分享成功心法，自 2019 年 9 月開辦以來場場額滿，累計受訓超過 600 人。

莊志成總經理強調，透過直營成功經驗的複製學習，績優店東長們的無私傳授，永慶加盟三品牌逐步實現孫慶餘董事長建立「共好共享的房仲生態圈」的理念，不僅幫店東賺錢，更助大家永續經營，持續擴大與其他同業的差距。

贏得客戶信賴比完成一次交易重要，秉持「先誠實再成交」的服務理念，永慶房產集團再次成為 2020 年工商時報「台灣服務業大評鑑」的最大贏家，包辦連鎖房仲業前三名！其中，永慶不動產連續四年獲得銀獎，台慶不動產則是二度獲銅獎。

不僅在績效、服務表現突出，永慶加盟三品牌在公益回饋也不缺席，長期投入永慶慈善基金會「愛圓滿接力計畫」，於全台舉辦各項公益活動，在疫情籠罩下更顯珍貴。北台灣持續關注銀髮長者，提供共餐經費；桃區舉辦公益園遊會，募款幫助弱勢族群；竹苗區則透過大型公益路跑和園遊會募資，捐助需要的弱勢機構；中台灣則與在地公益團體攜手關懷弱勢兒童；南台灣則長期贊助棒球隊，邀請銀髮長者體驗 VR 電影。2020 年累積近 5 萬小時的服務時數，更有超過 1 萬人一起響應。