〈房產〉去年全台十大地產代銷商由海悅稱霸 中南部業者後勁強

2020 年房市走強，各家代銷搶食大餅不手軟，總推案量突破 1.6 兆元，統計全台前 10 大代銷，冠軍為海悅 (2348-TW)，接下來依序為甲山林、新聯陽、上揚國際、漢華、萬群、創意家、甲桂林、新高創及信義等。

其中，上揚、萬群，兩大深根中南部代銷，除了手握各大量品牌建商推案，也自購土地蓄勢待發準備出擊，成為本次榜單的大黑馬。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統整六都、新竹 2020 年各建商推案量，逐筆核對每個建商全年度進場新案 (不含重推案)，再以可售面積乘於開價加上車位價格驗算確認其案量，統計結果出爐，冠亞軍都有破千億的好成績，2020 代銷冠軍依舊是海悅，較 2019 年成長超過 4 成，2020 年主力多在精華地段的「輕豪宅」及首購型產品，像是藝文特區罕見的新案「麗晶花園廣場」百億元的總銷，具有一定指標性。

甲山林機構 2020 年接案成績突破 1000 億元，較 2019 年同期成長超過 1 倍，主要靠著許多大案量指標案注入，像是承接「世界明珠」住宅銷售就有 400 億總銷，一舉衝上亞軍，目前 12 樓以下低樓層戶別已完銷，價格也有 150 萬以上單價的水準，再來自建自售案「海上皇宮」為淡海地區指標豪宅產品，海景第一排吸引高端購屋族。

季軍新聯陽機構 2020 年雙北各大重要區塊接案，如在北市就承接深根淡水的萬企機構在北投站旁的「萬企大業」，主打高樓層可享有關渡平原遼闊景觀，50 坪以上格局深受當地換屋族喜愛，銷況佳，另外新北市部分，在近年來推案火熱的板橋江翠北側重劃就有「華固月河」、「麗寶北歐莊園」等案，都是品牌建商的新案，推案有一定品質。

高雄老牌代銷上揚國際 2020 年成績也不俗，位居殿軍，接案版塊維持在中南部，其中大案量新案不少在高雄精華地段，同時透過旗下的清景麟建設在台南東區推出「清景麟巴克禮」，創下區域新高價，再來去年也在嘉義大手筆買地，今年預計在嘉南地區推 200 億元造鎮案，動作頻頻野心勃勃。

位居第五名的漢華行銷，雖說是首次擠進前十名的生面孔，但其實接案區域全台開花，但大案量都是在北台灣重劃區，像是中路重劃區的「鴻苑」風禾公園第一排，中大坪數規劃瞄準換屋族，另外，也同時在龜山 A7 重劃區接下近百億總銷「鴻築捷市達」，因近捷運，成交單價要上 3 字頭。

深根台中市場的萬群地產，同樣也是 2020 年首度進入前十名，接案火力集中在首購產品，且還是品牌建商大量體推案，像是麗寶機構的北區「微笑之心」以及烏日「微笑世界」兩案加總就有百億元，另外，70 億元的「富宇世界花園」位於嶺東建功自辦重劃區，因品牌及地理位置，吸引不少周邊園區買盤客層。據悉萬群地產已在台灣大道購地，未來也將推出自建自售案，野心不小。