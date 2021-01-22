0050除息首日貼息 平均完成填息約28天

有台灣國民 ETF 之稱的元大台灣 50 ETF(0050-TW) 是目前唯一的百元俱樂部 ETF，今 (22) 日除息 3.05 元，不過適逢台股漲多回檔跌逾百點，所以 0050 除息首日終場下跌 1.78%、收在 137.45 元，呈現貼息態勢。不過依據 0050 成立至今皆順利填息，平均完成填息天數 (交易日) 約 28 天。

0050 今天除息 3.05 元，加計去年下半年配發金額 0.7 元，2020 全年度配息共 3.75 元，是成立以來配發新高。0050 最大的賣點就是跟隨台股前 50 大企業長期資本利得，且同步有機會享受配息，因此一直是投資人寵兒。

據元大投信官網最新統計，0050 截至昨日的基金淨資產價值達 1206 億元，目前 0050 持股前十大標的依序為：台積電、鴻海、聯發科、台達電、聯電、台塑、中華電、南亞、日月光投控、中信金，涵蓋電子、金融、傳產龍頭股。

值得一提的是，0050 重押護國神山，目前持股台積電約 5 成，台積電在這個月一路強攻，扮演台股最強先鋒，連帶也讓 0050 近一個月累計漲幅 21.2%；進而吸引 0050 受益人暴增，據集保結算所最新統計，0050 受益人已突破 20 萬人。

雖然 0050 今天呈現貼息，不過該檔 ETF 自 2005 年開始配息以來，每次除息都順利完成填息，平均完成填息天數約 28 天 (交易日)，其中也不乏有「秒填息」的亮眼表現，有三次分別落在 2018/7/23、2019/7/19、2020/7/21，皆是除息首日就秒填息。

0050 近十年每年度總配息金額持續成長，除了賺取息收，0050 最大的魅力在於長期持有的穩定報酬，2003 年成立至今，總報酬率已經超過 500%。