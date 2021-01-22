中華電、廣達簽合作備忘錄 加速5G智慧醫療服務

中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂與廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (22) 日共同簽署合作備忘錄，將結合雙方集團優勢資源與技術能量，共同加速推動 5G 智慧醫療服務，此合作案也為中華電廣結盟策略再下一城。

中華電表示，此次與廣達合作，將透過廣達的智慧醫療穿戴物聯網裝置、智慧遠距照護與醫療相關軟硬體設備、人工智慧醫療雲運算整合平台 QOCA 為基礎，結合中華電的 5G 行動通訊技術與高資安雲端服務等核心能力，串聯偏鄉與都市醫院，將服務從醫院向外延伸，建構智慧醫療網路，達成 5G 遠距智慧醫療的服務。

中華電認為，面對偏鄉地區專科醫師人力不足與醫療資源缺乏問題，5G 網路具備高速率、低延遲特性，結合 AIoT 智慧物聯網，將可以具體落實遠距醫療，克服不利地理環境因素，改善偏鄉醫療環境。

中華電以「廣結盟」策略搶占 5G 商機，近期積極與不同領域業者合作，包括 PChome 網家 (8044-TW)、台新銀行、萬事達等外，在北流音樂中心、故宮及林口新創園區等打造創新應用，此外，也攜手 13 家廠商進駐高雄亞洲新灣區，發展 5G AIoT 應用與服務。