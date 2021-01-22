英國1月消費者信心回落 三度封鎖引發經濟憂慮

根據市場研究公司 GfK 在週五 (22 日) 公布的最新調查數據顯示，由於英國實行大規模封鎖，引發市場對經濟復甦的擔憂，使得英國 1 月消費者信心指數回落。

GfK 在 1 月 4 日至 13 日期間對 2,000 個人進行了調查。數據顯示，英國 1 月消費者信心指數跌至 - 28，低於 12 月的 - 26，不過好於經濟學家預期的 - 29。先前，在新冠肺炎疫苗的消息傳出後，英國 12 月消費者信心指數曾躍升至 8 年來的新高水平。

GfK 客戶策略總監 Joe Staton 表示，考慮到未來幾年對經濟的預期，以及大規模購買意願薄弱的情況下，壓制消費者信心指數，他也預期該指標未來可能再下跌 9 個百分點。

英國首相強生 (Boris Johnson) 於 1 月 5 日宣布英國進行第三次全國封鎖，酒吧、餐館和大多數學校都關閉，僅有部分必要商店開放。

主持研究的傳染病學教授 Steven Riley 表示，目前新冠肺炎住院患者數量非常高，除非能夠拉低感染率，否則仍將帶來嚴重的後果。Riley 指出，最新數據顯示，在 1 月 6 日至 1 月 15 日期間，英國的感染率為 1.58%，是該研究自 2020 年 5 月開始以來的新高，並且較 12 月中旬上升了 50%。Riley 警告表示，不要將所有希望寄託在疫苗上，認為在短期內，疫苗對感染率的改善僅有非常有限的效果。

英國政府在週三公佈了最新的單日死亡病例數，達到 1820 人，再度創下新高，新增確診病例數為 3.8905 萬人，低於 1 月 8 日的最高點 6.8053 萬人。