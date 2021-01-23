佩洛西啟動川普審判開庭 1/25彈劾案送參議院

週五 (22 日) 參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 下週一 (25 日) 會將川普彈劾案送至美國參議院。

參議院民主黨領袖舒默稱，這將是一次全面的審判，一場公正的審判。當審判結束時，參議員將不得不決定他們是否認為川普煽動美國叛亂。

雖然佩洛西發送川普彈劾案至參院將啟動審判，但未來的時間表仍然不確定。參議院可能達成一項協議，將推遲審判本身。

舒默稱，參議員將不得不決定川普是否煽動美國叛亂。(圖片：AFP)

共和黨籍參議院多數黨領袖麥康奈爾週四稱，舒默允許在審判開始前留出更多時間，提議 1 月 28 日進行預審程序，包括參議員宣誓就職以及向川普發傳票，真正審判開始之前有更多餘裕的時間。

麥康奈爾此前發表聲明，參議院共和黨人在以下原則的支持下團結一致：參議院機構、總統府和前總統川普本人都應該得到一個充分和公平的程序，尊重其權利、尊重嚴重的事實、法律和憲法問題。

該聲明中提到，考慮到眾議院史無前例的進程，提議的初始階段時間表納入參院開始辯論之前，給雙方適當而合理的額外時間總結他們的論點。在這個充滿強烈政治激情的時刻，參議院共和黨人認為，絕對不能允許一個不成熟的程序斷掉川普應得的正當程序，也不能損害參議院或總統職能。

川普成為美國歷史上首位遭二度彈劾的總統，上週三 (13 日) 美國眾議院以 232 票對 197 票贊成彈劾川普，指控川普煽動叛亂，破壞政權和平交接。

拜登上任後簽署多項行政命令，如火如荼推動美國抗疫，有鑑彈劾案具有最高優先性，參議院下週一收到川普彈劾案就必須立即審理，開始審理後，就不得審理其他刺激立法和其他人事審議程序。