【聯邦投信】拜登新刺激政策可期，台股年前重點布局大型權值股！

本週三 (1/20) 拜登正式就任美國第 46 任總統，美股上演慶祝行情大多走揚；聯邦投信指出，市場對拜登新刺激政策高度期待，加上台灣傳統產業回溫、電子權值股訂單強勁的帶動下，本週台股屢破萬六，預期短線將處區間盤整格局，半導體、5G 手機、汽車等大型權值股在過年前仍有上漲行情。

經濟回歸基本面，年後重點關注高殖利率中小型股

聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出，台股自 1/5 首次躍上萬五後便一路上漲，不到 20 日即多次突破 16,000 點關卡，最高曾來到 16,238 點，總計高達近 10% 的漲幅！雖大盤仍未站穩萬六，但也無大幅回檔的跡象，預期短期將處高檔區間震盪，投資人須加以留意追高風險。

周鉦凱指出，拜登已正式就任美國總統，1.9 兆美元刺激案可望近期於國會表決通過；拜登上任也代表美國將終結前任總統川普不按牌理出牌的作風，經濟回歸正常、可預期模式，將有利台股維持穩定。此外，市場密切關注的加稅議題，周鉦凱認為拜登首年施政重點應為控制疫情與促進經濟回溫，待復甦至一定水準後才會考慮，故加稅首當其衝的電子股短期暫不需擔心。

展望後市，周鉦凱認為台股將處輪動格局，預期年前將由半導體、5G 手機、伺服器、汽車等大型權值股領漲，年後則可布局高殖利率的中小型股。整體而言，國內外資金仍充沛，投資人宜持續關注美國財政刺激政策及留意國內疫情變化，逢低仍可布局電子、傳產相關類股。

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