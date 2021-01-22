【富蘭克林】資金行情續航，朝低本益比族群挑選

受最大權值股拉回整理影響，台股大盤周五終場收黑 134.74 點或 - 0.83%，收 16,019.03 點，成交量 4,017.7 億 (台幣) 周線收紅。(資料來源：證交所，1/22)。富蘭克林華美投信認為，基本面格局不變，仍走資金行情，多數科技股公布財報優於預期，可望持續推升大盤，而部分權值股今年來漲幅不少，建議可朝低本益比族群布局，並留意股市漲多波動風險。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，台股基本面樂觀不變，目前影響行情表現主要是資金行情，另外財報公布優於預期外，散戶大舉投入市場，加上這兩天外資獲利調節大型權值股，所幸轉至其他類股，短線資金進出，短線籌碼較為混亂、可能造成股市波動。

此外，郭修伸分析，因半導體類的財報亮眼題材，近期市場話題熱度、討論度飆高，也增添信心，使科技大型權值股成為吸金指標。而進一步觀察，除了疫情變化外貨櫃運輸供應吃緊，造成現有廠商提早備貨、拉貨與補庫存效應，將有利業績表現。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，資金行情後，再來將是農曆春節紅包行情效應，也因短線成交量放大，散戶追逐這波行情，熱錢持續灌入台股；短線融資餘額快速增加，也使籌碼較浮動，建議應多留意風險。

值得注意的是，美國超級財報周也將登場，一月底將持續關注美國科技類股表現如臉書、微軟和亞馬遜等財報公布；周書玄表示，操作上仍以科技類為主、傳產類為輔。看好包括: 半導體 (IC 設計、晶圓代工、記憶體)、PCB、被動元件、高速傳輸、運動休閒 (自行車、運動鞋與服飾)、航運貨櫃和車用零組件等，可挑選低本益比者，擇優介入。

拜登政府團隊上任立刻公布詳盡防疫策略，以促進疫苗接種及檢測，同時側重科學專業，並以 7 大目標為防疫基礎，希望能控制美國擴散快速的疫情；富蘭克林華美投信認為，此舉有利於穩定民心並提升資本市場信心，台股與美股連動度高達六至七成，若美股多頭續航，則對台股也添助力。

故富蘭克林華美投信建議，財報公布後，不妨趁機尋找績優股或低本益比族群標的，逢低分批介入，或是利用台股基金以定期 (不) 定額投資方式，中長期投資、掌握這波成長趨勢。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

本 基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本文提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介，亦非本基金當然持股。本文提及之指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。富蘭克林華美投信獨立經營管理 。