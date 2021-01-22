中國國家級基金上路 風電、太陽能吃香喝辣

周五 (22 日)，中國國能新能源產業投資基金合夥協議在北京簽署，該基金整體規模達 100.2 億人民幣。該筆基金投資運作後，預計將帶動約 500 億人民幣的金流朝向新能源產業，可促進逾 600 萬千瓦的風電、太陽能項目落實。

該基金主要投資方向為風電、太陽能，及氫能、電力儲備、綜合智慧能源等新興產業的新技術項目。

受到這個利多帶動，香港太陽能概念股應聲大漲，當中陽光能源 (757-HK) 狂飆 54.9%、卡姆克太陽能 (712-HK) 跳漲 35.6%、協鑫新能源 (451-HK) 勁揚 17.5%、順風清潔能源 (1165-HK) 大漲 15.7%、北控清潔能源集團 (1250-HK) 飆漲 8.4%、北京能源國際 (686-HK) 大漲 1.8%。

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該基金由中國國家能源集團發起，合夥人分別是該集團旗下的中國神華、國華能源投資以及中國國新旗下的中國國新資產管理與中國東方資產管理。

中國東方資產管理表示，將充分發揮金融機構的資金優勢及合併重整等專業優勢，為中國能源新戰略的實施提供全方位支援。

2020 年雖然疫情為產業發展帶來一定的影響，但風電、太陽能快速復甦，並實現了爆發式增長。根據中國國家能源局發布的數據顯示，2020 年新增風電裝機 7167 萬千瓦、太陽能發電 4820 萬千瓦，風光新增裝機總和約為 1.2 億千瓦，創下歷史新高。

