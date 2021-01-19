全台5G行動網路涵蓋率測試 中華電、遠傳居冠

國際行動網路調查機構 Speedtest 與 Opensignal 進行台灣 5G 網速調查結果指出，遠傳 (4904-TW)5G 網速均拿下全台第 1，遠傳表示，未來將持續建設 5G 網路，目標年底 5G 涵蓋率達全台 9 成人口; 中華電 (2412-TW) 則拿下去年下半年台灣行動網路與台灣行動網路涵蓋第一名。

根據「Speedtest 2020 Q3、Q4 台灣 5G 報告」在全台超過 5 萬台裝置、超過 57 萬次測試樣本中，遠傳 5G 網速下載、上傳均為全台第 1；Speedtest 報告顯示，2020 年第 4 季遠傳「5G 下載速度」以 315.45Mbps(每秒百萬位元) 奪冠，優於台灣 5G 平均下載網速 259.45Mbps；遠傳「5G 上傳速度」以 58.77Mbps 位居第 1，高於台灣 5G 平均上傳網速 40.64Mbps。

此外，Opensignal 日前公布「台灣 5G 用戶體驗報告」，遠傳獲得「5G 下載速度」與「5G 用戶整體下載速度體驗」同樣居冠，遠傳表示，5G 建設透過人工智慧 (AI) 大數據分析進行基地台選址，根據村里的區域人流動態、App 使用流量、用戶使用時間規劃最佳地點，讓每座基地台效益極大化。

遠傳強調，每建設一座 5G 基地台，就會進行 4G/5G 單站調整優化作業，並持續進行小區域協調整合、中大區域叢集優化工作，確保用戶擁有良好的網路體驗。

中華電表示，據 Speedtest 公布 2020 年下半年台灣電信業者整體行動網路調查報告，分析超過 600 萬筆消費者實測數據，中華電奪「台灣行動網速第一名」(Fastest Mobile Network) 大奬，同時手遊族群最在意的下載速度和延遲度均為業界之冠，此外，經過 Speedtest 網站超過 5.6 億次測量樣本的分析，中華電信也拿下「2020 下半年台灣行動網路涵蓋第一名」。

中華電指出，今年 5G 基地台將再加量、加速建設，預計年底前可超過 1 萬座，包括都會區、重要商圈、科學工業園區、超過 150 所大專院校並擴大高鐵沿線、捷運和機場等地行動通信建設，預估 5G 人口涵蓋率將超過 7 成。