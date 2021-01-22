台積供應鏈關東鑫林 斥10億元興建桃園總部

台積電 (2330-TW) 供應鏈成員關東鑫林，加碼投資 10 億元，於桃園機捷 A10 重劃區興建集團總部大樓，今 (22) 日舉行動土典禮，預計 2023 年落成啟用。董事長呂志鵬表示，新總部將成為關東集團「半導體化學品全球研發營運中心」，未來也會跟隨台積電前進美國投資。

半導體化學品大廠關東鑫林科技主要打造先進無塵室工廠生產高純度電子化學品，並設置 PPT 等級品管實驗室提供專業分析服務，為日本關東化學旗下子公司，且為台積電供應鏈的重要成員之一，連續 2 年榮獲台積優良供應商。

關東鑫林指出，2004 年第一座高純度電子化學品工廠於桃園海湖落成，就近供應竹科與華亞園區的客戶，隨後陸續進行新廠與擴廠等工程，總計已在桃園投資逾 20 億元，深耕數十載。因此，當初總部大樓在選址時，便一眼相中鄰近桃園廠，交通便捷、深具發展潛力的機捷重劃區，並響應政府「投資台灣」政策，展現立足在地、放眼全球的決心。

呂志鵬表示，本次投資具有指標性意義，新總部將成為關東集團「半導體化學品全球研發營運中心」，以桃園「亞洲矽谷」為核心，垂直整合上下游資源，深化半導體產業鏈結，並開發南向市場。

呂志鵬強調，除深耕桃園、台灣外，更重要的是，也會和台積電一起赴美投資，組成半導體國家隊，打造世界第一的半導體供應鏈。據悉，另外還有長春石化、勝一化工，共三家化學品公司一同赴美，設廠地點緊鄰台積電美國廠區，位於亞利桑那州鳳凰城近郊。

關東鑫林總部大樓規畫為地上 9 層、地下 3 層，結合集團形象與基地特性，創造獨樹一格的地標建築，並以「綠建築」和「智慧辦公室」為導向，融入節能環保設計，導入智能辦公系統，預計 2023 年落成啟用。