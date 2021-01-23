〈熱門股〉疫情再拉緊報+去年獲利大成長 毛寶股價寫8個月新高

隨著國內疫情再拉緊報，醫院群聚感染擴散，防疫概念股再成資金避風港，其中清潔用品製造商毛寶 (1732-TW) 獲資金進駐，加上去年獲利不俗，激勵本周股價漲勢強勁，重新站上短均，周五收在 30.75 元，寫近 8 個月來新高。

毛寶日前公布去年自結，去年 12 月營收 6269 萬元，月增 41.99%、年增 18.02%；稅前盈餘 600 萬元，年減 0.66%；稅後純益 500 萬元，年增 13.64%，每股純益 0.12 元。

毛寶生產品項包括織物清潔類、居家清潔類、電器清潔類、防護產品、防蚊商品、嬰童專用商品等，法人認為，即將迎來農曆春節傳統銷售旺季，加上疫情持續推升防護產品需求，整體營運樂觀看待。

毛寶看準後疫情時代，運動人口持續增加，賽事也照常舉行，將投入資源開發運動相關產品，以及瞄準寵物市場研發新品，添營運新動能。

海外市場方面，毛寶除台灣市場外，布局中國與越南市場，其中中國總部位於上海，並在深圳設立辦公室，目前採線下線上雙軌策略；越南則有胡志明市總公司與隆城工廠，去年更打入新零售通路 Mega Market。