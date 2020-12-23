〈焦點股〉防疫概念股維繫多方人氣 毛寶、美德醫連拉2根漲停

英國傳出新冠病毒變異，國內也爆出本土病例，引發股市震盪，但也讓沉寂已久的防疫概念股再度躍居人氣指標，口罩、檢測、新藥及清潔等相關個股，今 (23) 日仍維繫多方人氣，毛寶、美德醫療 - DR 連拉 2 根漲停板，亞諾法、中裕、合世等同步獲買盤進駐。

口罩股康那香、恆大、南六、美德醫昨天尾盤強勢攻上漲停後，今天人氣不墜，美德醫再拉出一根漲停，康那香、恆大早盤也一度漲逾 6%。國際疫情持續升溫，美德醫已赴美設新廠、建置口罩產線，日產能約 20 萬片，近期將投產，產品也會上架至電商平台 Amazon，挹注本季獲利創新高。

恆大董事長黃美慧日前於法說會上透露，明年將積極開發口罩外銷市場，歐美地區正取得客戶認證中，也將推展空氣清淨濾材相關應用新品，彌補受國內口罩政策改變影響的營收，兩者均可望在明年首季出貨，貢獻營收。

本土疫情引發人心惶惶，可望帶動一波抗菌清潔用品銷售，市場看好國內大廠毛寶業績受惠，今日再吸引資金青睞，拉出第二根漲停，股價攀上 1 個半月來新高。毛寶今年前 11 月營收達 5.61 億元，年增 3.2%，累計前三季每股純益 0.59 元，在疫情升溫下，12 月營運動能可望轉佳。

此外，快篩試劑族群的亞諾法、普生、金萬林，治療藥物族群中裕、台微體、逸達、永日，以及體溫量測概念股合世，今日股價也都在盤面上表現。

亞諾法旗下新冠病毒檢測試劑，除已量產出貨的核酸檢測試劑 (RT-PCR) 與抗體快篩檢測試劑外，日期抗原快篩試劑也已送樣至美國、日本客戶進行測試與認證。亞諾法前 11 月營收 4.22 億元，年增 10.08%，累計前三季每股純益 0.44 元，在國際疫情持續升溫下，可望進一步拉抬第 4 季業績表現。