經濟部通過八家中小企業 擴大投資台灣58億元

經濟部投資台灣事務所今 (22) 日通過 8 家中小企業擴大投資台灣 58 億元，包括寶虹科技、志成鋼鐵、甜源生技、慶豐國際食品、元宙化學製藥、津香茶業、國內某倉儲業者、某石化公司，累計投資台灣三大方案已有 798 家企業，投資約 1 兆 1868 億元。

經濟部表示，南部某石化公司主要生產國內產製聚氯乙烯 (PVC)、其加工業所需上游原料，因應國際情勢、國內石化原物料供應短缺，將斥資 34 億元在南部地區興建原料及產品儲槽和地下管線設施，並導入智慧化感測設備，提升工作環境與安全。

慶豐國際食品則擁有自有品牌「勝立王朝」布局滴雞精行銷市場，因現有產線不足以因應市場成長需求，將斥資逾 6 億元在雲林元長興建廠房，提升食品製作安全與效能。

另一方面，半導體再生設備寶虹科技，看好國內半導體產業發展，將斥資逾 4 億元，在新竹實山興建廠房，導入高精密智慧化設備，食品業者甜源生技、津香茶業也將分別斥資 3、2 億元，在彰化田中、台南和順工業區興建廠房，導入智慧化機器設備、物聯網智慧系統。

化學製藥廠元宙則是製藥國家隊一員，除深根國內健保用藥市場外，未來將拓展海外藥品市場，規劃斥資近 3 億元在南投興建智慧化工廠、研發辦公大樓，導入藥品智能化製程設備，持續投入研發能量；志成鋼鐵也計劃斥資近 1 億元在彰化伸港廠房導入智慧化生產線。