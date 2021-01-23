〈蘋果財報前瞻〉科技股財報周將登場 蘋果營收有望首度突破1000億美元

科技股財報周下周開跑，備受矚目的蘋果公司 (AAPL-US) 美國時間下周三 (27 日) 盤後即將公布 12 月止的 2021 會計年度第一季財報，受惠於新 iPhone 12 系列的強勁表現，以及遠距辦公與教學趨勢推升 Macs 和 iPad 的需求成長，市場看好蘋果營收將首度超過 1000 億美元。

蘋果、微軟 (MSFT-US)、臉書 (FB-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等重量級科技股下周公布財報之前，科技股買盤湧現。蘋果周五上漲 1.61% 至每股 139.07 美元，續創歷史新高，周四盤中一度達到 139.67 美元，過去一周以來已上漲約 8.7%。

蘋果股價日線圖。(圖: Google)

據 FactSet 調查市場分析師的預估，華爾街預期蘋果第一季平均營收將達到 1025.4 億美元，預估年成長 11.6%，平均每股盈餘為 1.41 美元，優於去年同期的 1.25 美元。

iPhone 業務營收則預估達到 595.8 億美元，估年增近 7%，iPad 營收為 73.8 億美元，Mac 營收達到 86.3 億美元。

服務業務營收上升至 151.7 億美元，穿戴式設備、家居等配件營收為 114.9 億美元，預估較去年同期有所提升。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Katy Huberty 周四發布報告表示，支援 5G 的 iPhone 12 系列可說是近 5 年來最成功的產品，隨著新手機規格提升，將提高手機平均單價 (ASP) 並幫助蘋果獲利提升。

Cowen 分析師 Krish Sankar 周五 (22 日) 的研究報告中表示，iPhone 12 的升級周期將持續推動蘋果今年獲利成長。未來隨著 Fitness + 等新服務推出，軟體與訂閱服務將維持成長趨勢，而 Mac、iPad 和穿戴式設備也將持續貢獻營收。

在穿戴裝置方面，Monness,Crespi,Hardt&Co. 分析師 Brian White 表示蘋果下周可能透露幾種新產品和服務的營運。蘋果在第一季開始販售 AirPods Max 耳道式藍芽耳機，並推出訂購健身產品和捆綁服務的折扣方案，White 認為目前蘋果的產品組合正處於歷史最佳狀態。

不過，高盛分析師 Rod Hall 沒那麼樂觀，主張蘋果的 iPhone 12 並未帶來超級周期，且今年上半年的手機訂單顯示消費者消費傾向轉移到平均售價較低的機型，預估今年 iPhone 新機更換率將持續下降。

針對蘋果可能面臨的監管風波，Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 表示，蘋果在經歷 Epic Games 的衝突後宣布將減少軟體開發抽成是明智之舉，降低了 App Store 面臨的法律風險。