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英相強生：英國變種病毒可能更致命

鉅亨網編譯羅昀玫
英相強生：英國變種病毒可能更致命 (圖片：AFP)
英相強生：英國變種病毒可能更致命 (圖片：AFP)
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英國首相強生 (Boris Johnson)  週五 (22 日) 發布記者會警示，一些證據顯示，英國新變種病毒可能更具致命性。

全球新冠肺炎疫情升溫，英國自去年九月倫敦或英格蘭南部出現新冠病毒變異株「B.1.1.7」，包含了 23 種變異，傳染力比原病毒株高 7 成傳播力，與原病毒株不同的是，兒童可能與成人一樣容易感染到英國變種病毒。

早前英國政府表示，沒有證據顯示，英國新冠變種病毒會更致命，但週五 (22 日) 疫調出現逆轉。

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英相強生：英國變種病毒可能更致命。(圖片：AFP)

強生於週五記者會中宣布：「除了傳播速度更快之外，現在看來還有一些證據表明，(英國) 新變種病毒可能造成更高的死亡率。」

英國政府的首席科學顧問瓦朗斯 (Patrick Vallance) 稱，早期證據表明，與原病毒株相比，感染新變種病毒的人風險有所增加，60 歲以上的高齡患者，染上新變種病毒的死亡率比原病毒高出近千分之四。

全球都對新冠疫苗寄予厚望，希望廣泛的接種疫苗將緩解疫情。去年底輝瑞疫苗最終試驗有效性為 95%，Moderna 有效率超 94%，阿斯特捷利康疫苗可達約 90% 的有效性。

週四白宮健康顧問福奇表示，新數據表明，市售疫苗在預防新變種病毒株方面可能沒有那麼有效。

強生強調，所有的證據都表明，目前在英國使用的兩種疫苗，輝瑞和阿斯特捷利康疫苗對新、舊病毒變體仍然有效。

英國變種病毒已在英國國內全境擴散，導致英格蘭進入第三波全境封鎖，該病毒已迅速蔓延到全球 50 多個國家。

據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，英國週五新增新冠死亡數 1,401 人至 96,166 人，為全歐新冠死亡率最高的國家。

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