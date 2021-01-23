〈能源盤後〉美庫存意外增加 中國年前疫情惡化 挫傷需求前景 原油跌逾1% WTI本週收低

週五 (22 日) 交易，原油期貨價格收低，在 EIA 數據顯示美國原油供應量意外增加後，WTI 原油價格本週下滑。

中國和東南亞新冠感染情形激增，也引起市場擔憂近期的石油需求。

EIA 週五公布，上週 (1/15 止) 美國原油庫存增加 440 萬桶，高於分析師預期。由於本週一為馬丁路德紀念日，以及週三美總統就職典禮，原訂週三發佈的該數據推遲 2 日發布。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (1/15 止) 原油供應量下降 250 萬桶。API 週三晚間公布，上週 (1/15 止) 美國原油供應量增加 260 萬桶。

EIA 報告也顯示，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心本週原油減少了 470 萬桶。

Tyche 資本公司執行董事 Tariq Zahir 表示，國內原油供應量增加令人訝異，但庫欣儲油中心的庫存下降程度挺大，但這不意外，因為 WTI 原油價格曲線已經進入逆價差 (遠期期貨價低於近期期貨價)。

「當接下來的曲線進入逆價差，儲存原油就沒有獲利，因此看到庫欣原油庫存大增不令人意外。」Zahir 說。

Zahir 將此回逆價差歸因於沙烏地阿拉伯的意外減產。本月稍早，沙國稱 2 月起將更提高減產量，以抵銷俄國和哈薩克提高的產量。

「我們推測，自從該消息宣佈後，原油價格已經上漲了 4 至 5 美元。」他補充，再加上近日美元走疲，又給美元計價的原油增添助力。

「只要沙國落實該減產，且美元持續疲弱，我們覺得原油將持續非常波動，但仍有一定程度的支撐。然而，倘若新冠疫苗的分發持續有問題，石油需求恐怕會進一步受挫。」

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 86 美分或近 1.6%，收每桶 52.27 美元，本週下跌約 0.3%。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 69 美分或 1.2%，收每桶 55.41 美元，本週收高 0.6%。

需求方面，中國新增確診 103 人，已連續 11 日新增確診人數超過百人，歷經數月再度傳出封城消息。香港週五也首次宣布封城。由於中國農曆新年假期將至，大眾對該地區疫情爆發的擔憂加劇了。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Dickson 表示，「中國新增確診人數上升尤其令人擔憂，這不僅是因為中國是世界上最大的石油消費國之一，幫助油價反彈最多的市場，而且也因為農曆年節將至。」

「農曆年向來是中國道路燃料消耗最大量的時節，但中國現在實施封城，也勸導大眾不要外出旅行，這絕對是對石油需求的一大打擊。」

除了對亞洲的擔憂之外，歐洲中央銀行週四警告，如果封鎖繼續存在，歐元區可能會陷入雙底衰退，這可能挫傷能源吸收程度。

EIA 週五報告也顯示，上週 (1/15 止) 汽油供應量下降 30 萬桶、蒸餾油增加 50 萬桶。

據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (1/15 止) 汽油供應量增加 270 萬桶、蒸餾油增加 60 萬桶。

其他能源商品

2 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.1%，收每加侖 1.5487 美元，本週上升 1.3%。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 1.576 美元，本週下跌 1.1%。

能源交易商還試圖解析拜登政府的環境政策，以評估其對石油複合產品的影響。拜登簽署了一項行政命令，取消了 Keystone XL 輸油管道的總統許可，原本該油管計畫每日自 Alberta 運送約 80 萬桶石油到德州墨西哥灣 (Texas Gulf Coast)。

Baker Hughes 週五數據顯示，本週活躍的美國鑽井平台數量增加 2 個至 289 個，為連續第九週上升。

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.8%，收每百萬 Btu 2.446 美元，本週下跌近 11%。

EIA 週五報告公布，上週 (1/15 止) 天然氣供應量下降 1870 億立方英呎。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (1/15 止) 天然氣供應量下降 1770 億立方英呎。