〈能源盤後〉EIA報告公布前 原油庫存意外增加 原油收盤錯綜

週四 (21 日) 交易，原油期貨價格收盤錯綜，Brent 原油期貨價格小幅上漲，但 WTI 原油期貨價格溫和收低，係因 API 數據顯示美國原油庫存意外增加，而官方 EIA 庫存報告將於週五公布。

EIA 上週原油和天然氣庫存報告因週一馬丁路德紀念日休假以及週三美總統就職典禮影響，改至週五發佈。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「週四原油價格下跌是由 API 數據公布後所引起的，該數據顯示庫存在經過 3 週下降後首次上升。然而，大抵來說，一次性庫存波動通常不會影響油價，因為交易者通常尋求多週走勢。」

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 18 美分或近 0.3%，收每桶 53.13 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2 美分或不到 0.1%，收每桶 56.10 美元。

FXTM 首席市場策略師 Hussein Sayed 表示，「到目前為止，都是靠供應面來推動價格，然而如果需求進一步下降， 一直戮力平衡供需的 OPEC + 可能會出現問題。」

API 週三晚間公布，上週 (1/15 止) 美國原油供應量增加 260 萬桶、汽油庫存增加了 110 萬桶、蒸餾油庫存增加了 81.6 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (1/15 止) 原油供應量下降 250 萬桶、汽油供應量增加 270 萬桶、蒸餾油增加 60 萬桶。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 1.5479 美元。2 月交割的熱燃油期貨價格大致持平作收，收每加侖 1.6006 美元。

Velandera Energy 的 Raj 表示，「現在石油的主要驅動力實際上是政治，因為交易員試圖了解拜登政府將採取哪些政策，以及這些政策的後果。」

「拜登總統已經表明會對州際石油管道落實更嚴格的環境政策和更多的法規。由於這些政策對美國生產商造成更高成本，因此將縮限國內產量，進而推升油價。」

拜登撤銷了 Keystone XL 輸油管道許可，Raj 認為，「藉此可在區域業者中選擇贏家和輸家，但對全球水準的影響最小。」

他提到，「另一個未知因素是拜登政府將對伊朗採取的方法。若恢復與伊朗的核子協議將至少釋放 200 萬桶 / 日原油，使其流向已經供應過剩的市場，且一定有可能動搖市場平衡。」

其他能源商品

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.9%，收每百萬 Btu 2.491 美元。

天然氣期貨價格已連續 3 個交易日收低。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (1/15 止) 天然氣供應量下降 1770 億立方英呎。