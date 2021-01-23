貿易暫擺一旁 傳北京為促成「拜習會」擬派楊潔篪赴美商談

美國總統拜登上台大致維持對中強硬立場，華爾街日報 (WSJ) 引述消息人士說法報導，北京當局為了讓美中關係有新的開始，有意派遣最高外交事務官員楊潔篪赴美訪問拜登政府的高階官員，並促成拜登和中國國家主席習近平會面。

根據報導，北京去年 12 月就有意派遣隸屬擔任中國政治局 (中國核心決策機構) 委員的楊潔篪前往華府。這項提議是在中國國家主席習近平祝賀拜登勝選不久後提出，從中國駐美大使崔天凱便來信和相關部會的討論中逐漸成形。

北京打算透過楊潔篪傳達不同於過去給川普政府的訊息，將以拜登重視的氣候變遷和疫情為優先議題，並藉此機會促成「拜習會」。報導指出，中國官員透過各種管道探詢會談可能性，但尚未正式向拜登的國安團隊或其他政府機關正式提議。

消息人士說，北京對於維繫與拜登政府的關係相當謹慎，畢竟美中存在重大歧異，且北京也不希望看到領導人面對面會談的提議被打回票。

但無論如何，北京此舉顯然是希望波折的美中關係能趨於穩定，以掃除重建疫後經濟的巨大障礙。

北京計劃讓雙方依據世界衛生組織 (WHO) 的指導方針，就疫苗認證協議展開合作，希望兩國人民只要取得免疫證明就能旅行。

北京也希望和美國合作分發疫苗給開發中國家，但這會讓美國面臨促進中國疫苗合法化的風險。不少科學家批評，中國疫苗實驗結果不透明。

白宮迄今不願會晤中國高階官員，更別提拜習會。拜登矢言上任後將優先與盟國開會討論各項議題，包括如何對抗中國；他在競選期間更曾明白表示，貿易政策不是優先選項。

布魯金斯研究所中國專家杜大偉 (David Dollar) 說，中國設定的議程反映北京當局試圖迎合拜登的優先政策以改善雙方關係，也就是氣候變遷和對抗疫情，「這些疫情都和全球公共利益有關。這已經不是『我們會採購更多黃豆』的舊時代了。」

針對川普任內達成的美中貿易協議，中國官員認為拜登政府最終希望重新議定。目前不清楚拜登會派美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 推動執行第一階段協議，還是促成新一輪談判。

杜大偉曾在歐巴馬任期擔任財政部駐中經濟與金融特使，他預測美中會談將從楊潔篪和美國準國務卿布林肯 (Antony Blinken) 以下的層級展開，今年大部分時間都將花在促進拜習會。