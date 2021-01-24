最壞時刻已過 「景氣動力王」抓準復甦受惠股

邁入 2021 年，投資氛圍也與前一年大不相同，鉅亨買基金認為經濟狀況已經擺脫了最壞的時候，因此推出新趨勢寶「景氣動力王」透過投組的方式，一次掌握復甦受惠股。究竟，目前景氣週期走到哪裡了？為何鉅亨買基金會認為適合布局復甦受惠股？「景氣動力王」又佈局了哪些潛在商機呢？

1. 三大指標看景氣：景氣正式復甦

通常在景氣衰退時，企業會快速大幅裁員並減低工時、消費狀況急凍，經濟成長陷入負值。而在重回景氣復甦的前期，因為企業還是相對保守，因此不會大幅徵才，而是改用增加工時來應對需求上升，消費力道也逐步恢復，帶動經濟成長率的上升。

2020 年疫情爆發後至今的數據都顯示我們已經經歷了一段為期不短的衰退期，然而，細看近期的數據可以發現曙光初露。國際貨幣基金組織（IMF）預估明後年的經濟成長將由 2020 年的 - 4.4%，上升到 4 ~ 5%，而且就業數據和消費力也逐漸改善，全球經濟狀況邁上復甦之路已經是不爭的事實。1960 年至今衰退期大約為 12.6 個月，而到 2021 年 2 月此次衰退也將滿 12 個月，景氣有望邁出衰退，因此建議及早佈局相關受惠股。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2021/1/19。

2. 佈局四大復甦受惠產業

對景氣循環敏感度高的循環性類股不少，然而考量到目前環境可能造成的行業風險後，「景氣動力王」主要投資在與原物料和消費相關的類股。下表列示過去美國領先指標觸底後的各類受惠類股的表現，循環股大部分的時候相較投資於分散投資全球股市表現更好。但每次表現最好的受惠股都不盡相同，因此透過投資組合的方式掌握此波機會是比較好的做法。

在經過風險、報酬的綜合考量下，「景氣動力王」的產業分佈為非單一產業的 30% 美國小型股、20% 消費股，和各 25% 的礦業及與油價高度相關的俄羅斯股市，並從各類別裡精選出表現相對突出的基金，建構出「景氣動力王」的投資基金組合。

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料截止 2020/12/31。

3. 投組績效回測

在 2020 年 5 月之後，市場出現難以忽視的類股輪動。先前表現較抗疫的疫情受惠股雖然還是有所表現，但景氣循環受惠股表現明顯較全球股市更為突出。而且以近期回測績效 ** 來看，也證實此策略用於景氣復甦時是有超額報酬潛力的。（** 此為回測績效，「景氣動力王」在這段期間尚未成立。）

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，上表資料期間 2019/12/31 – 2020/12/31，績效以新台幣計算，全球股市為 MSCI 全球股市指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

也因為高度佈局在景氣循環類股，此投組的波動度並不低，一年高達 35.2%，僅適合較為積極的人。如果能更接受這樣的波動度，一年夏普值有將近 0.99，遠遠超過全球股市的 0.67，顯示承擔「景氣動力王」額外的波動，在過去一年確實有帶來更好的報酬（回測期間同上圖表）。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

景氣復甦概念股，「景氣動力王」全包了

雖然目前市場仍存在許多不確定性，但景氣邁上復甦之路已經是十分確定的事。由於景氣循環類股通常波動性較大，而且在過去復甦期間的表現也十分不同，因此透過投組的方式參與市場，比較不容易錯過漲幅。即使透過投組分散了單一產業的風險，「景氣動力王」波動性仍偏高，因此較適合風險承受度高的人。

鉅亨精選基金

精選基金 鉅亨趨勢寶 景氣動力王 更多詳情請參考

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00