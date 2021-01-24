〈觀察〉筆電品牌加價搶料 工業電腦廠缺料情況加劇

晶圓代工產能吃緊，也衝擊處理器晶片供貨，加上筆電品牌廠商也加價搶購，就有工業電腦業者認為，今年恐面臨比去年更嚴重的缺料情形，成為營運復甦一大變數。

業者指出，工業電腦屬少量多樣、客製化程度較高的產品，過往稍微缺料時，可以稍微加價解決，但疫情下的在家上班、遠距教學，推動筆電需求大增。

此外，目前在全球經濟快速復甦，車用、5G 及智慧手機等需求帶動下，目前半導體無論在晶圓代工或是封測端，產能全面滿載，為了確保出貨可以正常，筆電品牌廠也開始加價購料。

且因為筆電用量大，也出現排擠效應，仁寶 (2324-TW) 旗下工業電腦廠安勤 (3479-TW) 就直言，目前是「有訂單沒有料」，短中期還有庫存可支應，但若缺料情況延續，還是會對長期出貨有影響。

因此，工業電腦業者也積極轉往現貨市場購料，藉此確保原料庫存，但由於現在市況火熱下，現貨市場價格是過往訂單採購的 2-3 倍，依舊會對生產成本造成影響。

不只是工業電腦廠，網通業者也同樣面臨缺料問題，Wi-Fi 等傳輸晶片缺料的情況下，雖然提升了產品訂單能見度，但業者普遍聚焦能否如期、穩定交貨給客戶。

網通大廠中磊總經理王煒就直言，目前雖然半導體很熱很夯，但當中多少有因為美中貿易戰、科技戰的因素，或是預期心理，後續還得觀察整體產業是否有重複下單 (Double Booking) 的狀況。