〈觀察〉迎戰純網銀 數位帳戶一條龍服務緊抓客戶

純網銀時代正式來臨，加深民眾對於數位生活的依賴，為搶食數位市場，銀行業者招數盡出，包括積極盤點自家商品線結合數位帳戶行銷給予加碼優惠，企圖以一條龍方式，牢牢抓緊客戶，在數位金融浪潮中站穩一席之地。

樂天純網銀正式營運宣告純網銀時代來臨，迎戰純網銀來勢洶洶，銀行也積極強化自身優勢，以信用卡來說，受疫情影響，過去被銀行視為主力的海外市場與航空聯名卡變的黯然失色，為爭取內需消費市場，仍有銀行願意砸錢推現金回饋信用卡，且有別以往強調回饋不設門檻、不限通路，現在更加碼結合將信用卡綁定數位帳戶，加碼給予現金回饋。

數位帳戶是銀行積極行銷的重點業務之一，而觀察銀行的數位帳戶服務與功能，除了台外幣優利存款的「基本款」外，也涵蓋信用卡、基金申購、跨行轉匯等常見的金融交易與理財產品，希望透過「一條龍」方式，牢牢抓緊客戶。

舉例來說，滙豐銀行的滙鑽卡祭出高於市場行情的 6% 現金回饋，但前提除了消費達一定門檻外，也得綁定數位帳戶才符合優惠門檻；以企金見長的公股行庫近年來搭上金融科技熱潮，一銀與新創團隊湊伙合推債券團購，讓小資族有機會投資債券，但前提是必須開立 I Leo 數位帳戶成為會員方能透過平台交易。

過去銀行消金行銷，多半針對單一客群，然而隨著消費生態圈崛起，消費、支付模式逐漸朝線上化發展，銀行的優惠也跟著多元化，其中肩負搶攻數位金融市場重任的數位帳戶，更成為銀行近年力推的重點商品，透過擴大生態圈建構，逐步擴大客群。