機械故障！737MAX加拿大復飛首航臨時取消

加拿大當地時間 23 日，該國 WestJet 的一架波音 (BA-US)737 MAX 客機，準備從卡加利 (Calgary) 飛往多倫多前，發現飛機故障，臨時取消航班。由於這是波音 737 MAX 系列機型於加拿大獲准復飛以來的首飛，因此備受矚目。

WestJet 發言人表示，在引擎正常點火後，飛機的監控系統進行標準的功能檢查，顯示有一個潛在錯誤需要驗證和重置。該公司稱，他們隨後檢查這架航班編號為 658 的波音 737 MAX，目前已排除故障，並準備好讓這架客機飛行加拿大當地時間週日的同一航班。

737 MAX 的復飛受到外界矚目，歐洲航空安全局也表示計劃在未來幾周內發出波音 737 Max 的適航指令，代表波音 737 Max 最快可在今年夏天重返天際。

這次加拿大主管機關放行主要是因為 737 Max 已滿足加拿大運輸部指定的條件，包含允許飛行員禁用故障預警系統，該系統被認為是 2018 年和 2019 年兩次致命墜機的關鍵。

而若加拿大復飛一事失敗，勢必會影響各國開放 737 Max 復飛的態度。

在針對自動飛行控制系統進行評估後，美國聯邦航空總署 (Federal Aviation Administratio,FAA) 終於在上個月批准波音 737 Max 恢復商業飛行，結束長達 20 個月的禁飛令。

波音 737 是民航界最暢銷的客機，但 737 MAX 型機型自從在印尼 Lion Air 與 Ethiopian Airlines 接連於 2018 年 10 月與 2019 年 3 月墜毀，總共造成 346 人罹難後，2019 年被全球勒令停飛。

