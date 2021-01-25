【Wen姐筆記】尾牙週誰吃大餐？台積變外資提款機 萬6山頂主力好忙

台股上周五外資狂砍 343 億元，台積電被外資賣超 6.1 萬張，變成外資提款機，尾盤驚險守住 16000 點，以 16019.03 點作收，成交值 4134 億元。本周進入農曆年前的「尾牙週」，在台股市場上，誰正準備吃大餐? 上周五外資狂賣之際，融資單日大增 30 億元，投資人選股操作都得留意，在 16000 點山頂上，別沒搶到大餐，反而被留下來洗碗! 台股 16000 點能否站穩觀察位置為 16053 點，關鍵點位為 15978、16027、16153 點。

16000 點城池多空攻防，16000 點關卡兩端哨站為 15978 與 16027 點，其中最關鍵的 16053 站穩，16000 點城池才算站穩，多頭才有機會繼續在山頂上玩! 16100 點兩端哨站為 16078 與 16116 點，16153 點則是台股改寫歷史新高續航力的觀察指標，站穩之後 16200 點兩端哨站為 16183 與 16222 點。才有機會再挑戰 16238，再拚改寫歷史新高!

不過如 15978 如未能站穩，16000 點山頂上多空攻防，空方將稍占上風，需提防回測 15951 與 15938 點，如棄守 15938 則離開 16000 點射門區，需提防回測 15900 點，兩端哨站為 15911 與 15888 點，如再失守，盤勢進入回檔，需提防修正幅度擴大。恐回測 15851 與 15800 點整數關卡，15800 點兩端哨站為 15823 與 15777 點，如再棄守需提防停損賣壓湧現，演出多殺多!

台股 16000 點城池能否站穩，除了觀察台積電護國神山今天能否挺住，如台積電持續被外資當成提款機，必須有其他權值股補位! 包括鴻海、聯發科、大立光的表現，仍有精神領袖的指標意義，但其他近期弱勢的傳產龍頭，甚至有部分已轉為空頭趨勢的傳產族群，能否出現反彈力道，也將攸關指數能否維持區間震盪。

本周美股進入財報周，美國時間 27 日登場的特斯拉與蘋果財報，對台股影響將舉足輕重，而台股部分，26 日召開法說會的力成，27 日召開法說的聯電、聯發科、台達電，也必然是法人關注重點! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)