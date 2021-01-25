全球貨櫃短缺嚴重 運費成本較去年3月大增300%

新冠肺炎 (COVID-19) 爆發後，衝擊了全球消費者需求，不過隨著需求有所反彈後，貨櫃嚴重短缺，使得運輸成本飆漲。有產業人士就表示，與去年 3 月份相比，運費成本大增了 300%。

業內觀察家表示，在貨櫃嚴重短缺的情況下，公司需要等待數週並支付高額價格才能獲得貨櫃，從而導致運輸成本飆漲。同時，運輸成本的飆漲也影響了從中國發貨的公司企業，尤其是電子商務相關，他們承受了更高的成本。

供應鏈風險公司經理 Mirko Woitzik 表示，去年 12 月亞洲至北歐航線的現貨運費較一年前高出 264%，而從亞洲到美國西岸的航線運費則年增 145%。

Redwood Logistics 執行長 Mark Yeager 也表示，與去年 3 月時的低價相比，從中國到美國和歐洲的運費上漲了 300%。他也表示，如今現貨價格最高可達到每個貨櫃 6000 美元，遠高於正常時期的 1200 美元。

報導中指出，有幾個因素造成了貨櫃短缺的現象。首先，中國向美國和歐洲的出口多於進口。如今中國經濟反彈速度更快，貿易順差的情況下，加劇了貨櫃數量的不平衡，結果使得亞洲需要這些貨櫃時，卻都被卡在西方國家。

Yeager 表示，中國的貿易順差使得情況變得更加嚴峻，事實是，每進來一個貨櫃，就有三個貨櫃出去。

此外，在多國實行旅遊限制的情況下，國際航班數量猛跌，航空貨運公司通常會使用客機腹部額外的容量，但是，在航班數大減的情況下，相關的航空服務和空運能力短缺，進一步加劇了短缺的情況。