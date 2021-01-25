宏捷科漲價效應Q2發酵 美系外資目標價喊到188元

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 近期受惠手機功率放大器 (PA)、Wi-Fi 6 等需求強勁，營運維持高檔，近期更傳出調整代工價格近 1 成，美系外資出具報告指出，看好宏捷科價格調漲效應將在第 2 季浮現，重申買進評等，目標價從 165 元上調至 188 元。

美系外資表示，宏捷科具備調漲代工價格空間，因過去集中單一客戶，隨著 PA、WiFi 6 需求升溫，宏捷科陸續新增晶圓廠客戶，較過去更具議價能力，加上反映近年擴產資本支出及匯兌損益，且過去產品折價約 3 成，因應市場供不應求狀態，調漲代工費尚屬合理。

美系外資認為，宏捷科漲價效益將從第 2 季起發酵，因宏捷科既有訂單尚未消化完畢，交期拉長至 3-4 個月，隨著 WiFi 6、5G 需求仍強，加上無晶圓廠客戶仍須依賴宏捷科代工，漲價效應可期。

漲價效應是否也飄向龍頭廠穩懋 (3105-TW) 或其他砷化鎵廠，美系外資指出，穩懋晶圓代工價格本就較宏捷科高，加上已有溢價，估調漲空間有限。

因應功率放大器 (PA)、Wi-Fi 6 等需求強勁，宏捷科近年擴產計畫持續進行，根據規劃，今年底月產能最高將上看 2.3 萬片，隨產能逐步擴大下，宏捷科今年營收逐月成長趨勢不變。