懷特血寶凍晶注射劑納健保 助全年營運挑戰轉盈

懷特 (4108-TW) 今 (25) 日公告，旗下治療癌因性疲憊症新藥懷特血寶凍晶注射劑，獲健保署納入健保給付，每支價格為 12650 元，同時也完成會議討論將進入簽訂協議書階段，法人看好，懷特新藥取得健保價後，有助醫生推廣給病患，今年營運有機會轉盈。

懷特血寶凍晶注射劑自 2010 年取得藥證後，已有近 70 家醫學中心、醫療院所採用，治療超過 7000 名癌症患者。據統計，約有 9 成癌症病患都會出現癌陰性疲憊症，其中逾 8 成病患想透過藥物改善，光是台灣市場規模就超過 10 億元。

當癌症病患出現癌陰性疲憊症時，通常注射 3 針懷特血寶凍晶注射劑後，疲憊狀況就能好轉，不過過去都是自費市場，針劑數量也因人而異，不過隨著新藥取得健保藥價，醫生較願意推廣給病患，出貨量有望進一步擴大。

此外，懷特血寶凍晶注射劑同時開發其他適應症，包括新冠肺炎治療和癌症免疫療法，其中治療新冠肺炎新藥預計本季向美國 FDA 送件申請臨床試驗，最快下季啟動試驗並收案 100 人，2022 年下半年取得緊急使用授權 (EUA)。

展望今年，法人看好，懷特口服納布啡口服新劑型新藥授權案有望今年定案，藉此將收取授權金，加上血寶凍晶注射劑納入健保後，出貨量同步看增，今年營運挑戰轉盈。