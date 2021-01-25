【聯邦投信】股債均衡配置，抗波動穩息收！

拜登時代來臨，新總統對美國施政主軸聚焦於「阻疫情」、「扶貧困」及「創綠能」，聯邦投信指出，短期內可預見拜登將先以擴大紓困措施、推動基礎建設來刺激經濟復甦，而眾所關注的加稅政策由於需要 60 席參議員支持，可能要到 2022 年國會期中選舉後才能突破重重關卡落實政策。因此，在資金行情熱潮不退下，今年高股息股票行情可望呈正向發展，再搭配高收益債券息收，達到穩定收息及資產增值之目標。

亞股漲幅至少 3.5% 以上，搭配亞債抗震穩領息！

聯邦高息策略多重資產基金經理人游蕙蘭表示，今年投資布局上鎖定亞洲市場將更有利資產加速成長！投資配置講究長期成效，得慎選長期經濟向上的市場，目前亞洲地區基本面最為穩健，從年初至今的亞洲股市表現來看（詳見圖一），不論在韓國、香港、台灣、日本及中國的股市指數表現，皆明顯優於 MSCI 全球股票指數！顯見亞洲高股息股票將更具有優勢，布局建議搭配中、日、韓等國家，尤其看好科技及醫保等產業表現！

此外，游蕙蘭指出，在債市的部分，以亞洲市場來看，中國在國內疫情獲得很大程度的控制下，工廠得以較早恢復生產，可望帶動今年第一季維持強勁增長。雖然目前亞洲高收益債利差已有收斂，但短期內投資人能先以「穩定領息」為首要目標，後續再擇機加碼。

整體而言，游蕙蘭認為，當前全球資金充裕並持續流入亞洲地區股市及債市，顯示市場風險情緒仍處於高峰。但近期殖利率正在走高，若速度過快恐引發市場波動，因此在投資策略上更應採取「股債均衡配置」，讓資產具備主動進攻及防範市場波動之雙重優勢！

基金警語

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。本基金為多幣別計價之基金，並分別以新臺幣、美元及南非幣作為計價貨幣，除法令另有規定或經主管機關核准外，新台幣計價級別之所有申購及買回價金之支付，均以新臺幣為之；美元計價級別之所有申購及買回價金之支付，均以美元為之；南非幣計價級別之所有申購及買回價金之支付，均以南非幣為之。如投資人以非新臺幣計價幣別之貨幣換匯後投資者，需自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時需承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。本基金有一定比重投資於高收益債券，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金最高可投資基金總資產 15% 於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，包括近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，可於經理公司網站查詢。基金配息係依據基金投資組合之現金股利、債息及匯率避險收入為計算基礎，決定基金當月配息率。經理公司視前述收入水準變化及基金績效表現調整配息率，配息率可能會有較大變動，若投資標的整體收益率未來有下降情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，收益分配金額由經理公司決定，每月分配之金額並非一定相同，以按月進行收益分配為原則，投資人於申購時應謹慎考量。本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。投資遞延手續費 ND 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳見公開說明書之說明。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險及基金應負擔費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，本公司及各銷售機構備有公開說明書或簡式公開說明書，歡迎索取，或經由聯邦投信網站 (www.usitc.com.tw) 及公開資訊觀測站 (http：//mops.twse.com.tw) 查詢。【聯邦投信獨立經營管理】

