電視用OLED面板持續下跌 與LGD產量倍增有關

用於電視機的 OLED 面板價格再度下滑。根據《日本經濟新聞》週一 (25 日) 報導，指標性產品在 2020 年 Q4 的大宗訂單價格較同年 Q3 下跌 3-4%，連續三個季度出現下滑。

電視用 OLED 面板的龍頭大廠 LG 顯示 (LG Display，LGD)(034220-KR)，瞄準市場擴大而強化生產能力，結果也造成單價滑落。

在 2020 年 Q4 的 OLED 面板大宗訂單價格當中，指標性產品的 65 吋產品報價落在每片 820 美元前後，較前一季便宜約 30 美元 (4%)。流通數量較多的 55 吋產品也較前一季下滑 15 美元 (3%) 左右，每片價格約 505 美元前後。

OLED 電視有別於 LCD 電視，不需另外使用背光模組，畫面的明暗層次表現力佳、外型也更佳輕薄。各家電視廠商也都相繼投入 OLED 電視的銷售。

日本市調公司 BCN 的數據顯示，在 2020 年 12 月時點，平面電視市場約有 8% 左右是 OLED 電視、較去年同期增加 3% 左右。

LGD 在 2020 年的夏天，於中國廣州市展開 OLED 面板的量產。若加上南韓主力工廠的產量，在 12 月時點的電視用 OLED 面板出貨數量，估計成長將近一倍之多。

美國 DSCC 亞洲區代表田村喜男認為，電視用 OLED 面板價格在「2021 年 Q1 也應該還會持續下跌。」