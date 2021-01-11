〈全數位CES〉LG展出頂級OLED電視用面板 發光效率增20%

南韓面板大廠 LG 顯示 (LG Display)(034220-KR) 週一公開升級版的電視用 OLED 面板，宣稱亮度提升、可提供更佳畫質。未來將搭載於高階的電視機上頭，以鞏固在市場上的領先地位。

根據《韓聯社》11 日 (週一) 報導，LG 顯示 11 日在全數位的美國消費性電子展 CES 2021，向外界介紹了採用全新研發有機材料的 77 吋 OLED 電視。該公司表示全新面板加入了另一個有機材料塗層，發光效率較先前產品提升 20%。而更佳的發光效率也意味著面板有更佳的亮度表現，從而提供更為豔麗的色彩及畫質表現。

LG 顯示自從 2013 年起，就已投入電視用 OLED 面板的生產。OLED 面板具備自發光的特性，因此不需另外使用背光組，產品體積輕薄並具備可撓性。

該公司表示全新的電視用 OLED 面板，在今年就會搭載於頂級款的電視機種。

此外，為了滿足市場需求，LG 顯示也計畫擴充他們的 OLED 顯示器產品線。除了現有的 88 吋、77 吋、65 吋、55 吋、48 吋等多種尺寸大小，該公司還打算在今年投入 83 吋及 42 吋的 OLED 顯示器量產。

LG 顯示表示「我們計劃擴張中型尺寸的產品線，未來的產品線將包含 20 吋至 30 吋的產品，要將電視機部門的業務範圍擴張到電競及移動領域。還計畫今 (2021) 年的 OLED 電視機出貨量要超越 700 萬台，該公司去年的成績報 450 萬台。

在今年 CES 2021 的線上虛擬展廳內，LG 顯示也將展示 48 吋的可彎曲劇院音效 OLED(Cinematic Sound OLED，CSO) 電視機，可自行發出聲響不必另外使用揚聲器。還將介紹多種透明 OLED 顯示器的解決方案。