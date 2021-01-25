兩因素帶動 今年Mini LED背光電視產值上看2.7億美元

2021 年 CES 美國消費性電子展期間，各家電視品牌廠如三星、LG、TCL 等均推出 Mini LED 背光電視，據研調機構 TrendForce 旗下光電研究處最新報告顯示，在技術逐漸克服瓶頸與降低整體成本下，預估今年 Mini LED 晶片在背光電視應用的產值，將上看 2.7 億美元。

TrendForce 的「2021 Mini LED 新型背光顯示趨勢分析報告」顯示，現階段 Mini LED 在電視應用的成本競爭力，與白光 OLED 與入門直下式 LCD 背光模組間存在 2 至 3 倍成本差異，此成本區間即是 Mini LED 背光顯示器切入的契機。

目前 Mini LED 在高階的電視應用上，採用約 16000 顆 Mini LED，並搭配 2000 區的分區控制，但仍比市場廣泛認知的高階 OLED 電視面板成本低 15%，具成本優勢；若以中階產品考量，透過將 Mini LED 的顆數減少至 1 至 1.2 萬顆，搭配 500 區的分區控制，將其與入門直下式 LCD 背光模組成本增幅控制在 50% 內，因此今年各品牌廠紛紛開啟 Mini LED 電視應用商品規格戰。

從韓系品牌廠來看，今年 CES 期間發表的三星 Neo QLED Mini LED TV 與樂金 QNED Mini LED TV，除具備 8K 高解析度顯示外，也利用 Mini LED 背光模組，使用超過 2 萬顆 Mini LED ，搭配被動式驅動多分區調控技術，陸系品牌廠 TCL 也推出類似規格的產品，此風潮未來也將帶動其他品牌廠商如海信、小米跟進。

隨著今年品牌廠相繼推出 Mini LED 背光電視，相關供應鏈也將因此受惠。TrendForce 認為，由於 Mini LED 背光顯示器於現階段的產品成本競爭力，相較於 OLED 成本低 15%，未來可望持續鎖定 Mini LED 背光模組中成本占比較高的部分進行優化，如 Mini LED 晶片、Mini LED 光源背板、驅動 IC 等。

