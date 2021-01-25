〈矽格收購聯測〉砸46.2億元收購聯測全數股權 拚Q2完成交易

封測廠矽格 (6257-TW) 今 (25) 日宣布將以 1.65 億美元 (約新台幣 46.2 億元收購台灣聯測全數股權，並取得聯測位於新竹科學園區的廠房，董事長黃興陽表示，併入聯測後，可望增加 10-20 億元營收，產能也可望提升 4-5 成，但還需經濟部投審會核准，力拚今年第 2 季前完成交易。

黄興陽表示，因應 5G、網通、電源管理、車用電子市場需求，10 個月前就開始與開曼商 UTAC Taiwan Holdings 接洽收購台灣聯測事宜，看好交易案完成後，雙方產能、客戶可望互補，進一步提升矽格營收、擴大市占率，並紓解產能壅塞，長期則可望發揮規模經濟優勢。

黃興陽預期，矽格併入聯測後，營收可望增加 10-20 億元，加上既有擴充計畫後，今年產能可望較去年增加 4-5 成，並進一步提升矽格在封測廠市占，從第 7 名躍升至第 6 名；未來接手聯測竹科廠後，將陸續導入邏輯 IC 測試、記憶體測試等產能。

聯測是由新加坡公司持有，並未在台灣上市，主要提供具備混合訊號、射頻訊號、邏輯產品晶圓測試、後段測試服務，並專注在記憶體 IC(DRAM Flash) 晶圓測試、後段封裝測試服務。