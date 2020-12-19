〈熱門股〉亞太電攜矽格造5G智慧製造 重返票面價寫近2個月新高

亞太電 (3682-TW) 持續看好 5G 企業專網商機，除結合鴻海 (2317-TW) 專網設備，更攜手 IC 封測大廠矽格 (6257-TW) 打造 5G 智慧製造，目標未來 3-5 年企業用戶占營收比重 5 成，加上納入台灣中型 100 指數成分股，激勵周五 (18) 股價直奔漲停，收 10.6 元，睽違兩個月重返票面價。

亞太電從去年開始規劃佈局企業專網，今年 8 月正式啟用企業專網服務，並攜手矽格打造製造工廠，在廠區部署 5G 專網，發展 AGV 車隊、混合實境 (MR) 技術等。

亞太電表示，企業專網已陸續導入製造業、半導體、石化業、封測業、製造業等領域，預期隨著 5G 未來應用服務持續增加，挹注數位經濟新動能增長，此外，未來也將鏈結母集團鴻海的研發、設計、製造等各式專網終端設備資源，協助客戶打造完整端到端高品質的企業專網服務，目標未來 3-5 年個人、企業用戶營收比重可達各半。

亞太電也是國內首家提供 28GHz 毫米波頻段的業者，由於 5G 要達到超低延遲，需要 28G 毫米波網路，雖然毫米波在全球終端應用上還有很多限制，但手機已開始支援毫米波，亞太電未來會爭取更多相關應用商機。

全球有 123 家業者，在 42 個國家推投資毫米波網路，其中，美國為最先推出毫米波網路的國家，後續日本、南韓也相繼推動，預期 2022 年毫米波市場規模將上看 452 億美元，年複合成長率 26%。