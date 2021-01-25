〈美股盤前要聞〉科技股財報周開跑 美股期貨漲跌互見

市場持續關注拜登政府新一輪刺激政策進度。全球新冠肺炎疫情持續延燒。科技股財報周本周開跑。美股期貨在週一 (9 日) 微幅漲跌互見。

1. 拜登政府敦促國會通過新一輪紓困方案

市場續關注拜登政府新一輪財政刺激政策進展，不過全球疫情持續蔓延，美股期貨在週一小升，道瓊期貨跌 0.07%，標普 500 期貨漲 0.26%，斯達克 100 期貨漲 0.90%。

拜登於 20 日順利上任，市場持續關注的焦點是拜登團隊提出的財政刺激方案是否能順利過關。拜登政府將推動民主黨與共和黨參議員通過 1.9 兆美元的紓困方案，以幫助疫情下陷入困境的美國人民，避免經濟危機。

疫情已經造成美國超過 41.7 萬人死亡、數百萬人失業，每日更有超過 17.5 萬新增確診病例數。白宮發言人 Karine Jean-Pierre 接受採訪時表示：「我們不能再等了，政府當局在先前陷入僵局，但不代表這種情況要持續下去。」

2. 英相強生：英國變種病毒可能更致命

英國首相強生 (Boris Johnson) 週五 (22 日) 發布記者會警示，一些證據顯示，英國新變種病毒可能更具致命性。

全球新冠肺炎疫情升溫，英國自去年九月倫敦或英格蘭南部出現新冠病毒變異株「B.1.1.7」，包含了 23 種變異，傳染力比原病毒株高 7 成傳播力，與原病毒株不同的是，兒童可能與成人一樣容易感染到英國變種病毒。

英國政府的首席科學顧問瓦朗斯 (Patrick Vallance) 稱，早期證據表明，與原病毒株相比，感染新變種病毒的人風險有所增加，60 歲以上的高齡患者，染上新變種病毒的死亡率比原病毒高出近千分之四。

3. 737MAX 加拿大復飛首航臨時取消

加拿大當地時間 23 日，該國 WestJet 的一架波音 (BA-US)737 MAX 客機，準備從卡加利 (Calgary) 飛往多倫多前，發現飛機故障，臨時取消航班。由於這是波音 737 MAX 系列機型於加拿大獲准復飛以來的首飛，因此備受矚目。

WestJet 發言人表示，在引擎正常點火後，飛機的監控系統進行標準的功能檢查，顯示有一個潛在錯誤需要驗證和重置。該公司稱，他們隨後檢查這架航班編號為 658 的波音 737 MAX，目前已排除故障，並準備好讓這架客機飛行加拿大當地時間週日的同一航班。

737 MAX 的復飛受到外界矚目，歐洲航空安全局也表示計劃在未來幾周內發出波音 737 Max 的適航指令，代表波音 737 Max 最快可在今年夏天重返天際。

4. 特斯拉推出新款變流器

特斯拉 (TSLA-US) 近日宣布推出新款太陽能變流器，是太陽能轉換電能的關鍵環節，儘管特斯拉在太陽能市場競爭力已不如以往，但過去一年來大漲的變流器製造商類股仍暴跌。

此消息傳出後，相關變流器供應商 Enphase(ENPH-US) 周二跌幅一度逾 7% 、Solardege(SEDG-US) 下挫逾 14%。Enphase 去年股價飆漲 571%，SolarEdge 也漲了 236%。

若未來特斯拉將與 SolarEdge 和 Enphase 競爭第三方安裝業務，這些企業可能存在風險。目前特斯拉新款變流器似乎效率不如競爭對手，且缺乏模組等級電力電子技術 (MLPE)。Strouse 表示，短期內特斯拉的策略，不會對競爭對手的市占率造成實質損失。

5. 蘋果營收有望首度突破 1000 億美元

科技股財報周本周開跑，備受矚目的蘋果公司 (AAPL-US) 美國時間下周三 (27 日) 盤後即將公布 12 月止的 2021 會計年度第一季財報，受惠於新 iPhone 12 系列的強勁表現，以及遠距辦公與教學趨勢推升 Macs 和 iPad 的需求成長，市場看好蘋果營收將首度超過 1000 億美元。

據 FactSet 調查市場分析師的預估，華爾街預期蘋果第一季平均營收將達到 1025.4 億美元，預估年成長 11.6%，平均每股盈餘為 1.41 美元，優於去年同期的 1.25 美元。

iPhone 業務營收則預估達到 595.8 億美元，估年增近 7%，iPad 營收為 73.8 億美元，Mac 營收達到 86.3 億美元。

服務業務營收上升至 151.7 億美元，穿戴式設備、家居等配件營收為 114.9 億美元，預估較去年同期有所提升。