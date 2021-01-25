〈聲寶旺年會〉活化土地資產 創新產業園區拚Q3完成山坡地解編

家電大廠聲寶 (1604-TW) 近期土地資產活化有進展，龜山總部預計打造成創新產業園區，拚今年第 3 季完成山坡地解編，此外，土城銀髮族橘色園區最快下半年開始動工，估 2 年內完工。

聲寶正在進行 4 件土地資產開發，包括台南新廠、土城廠、龜山廠區及林口總部，其中，土城廠將打造成銀髮族橘色園區，預計今年下半年開始動工，初步規劃興建三棟大樓，一棟全部出租、兩棟可售可租，共 400 戶，總銷額上看 60 億元。

林口總部方面，集團總裁陳盛沺表示，此開發案已開始發包，預計今年底前完工、2022 年第 1 季啟用，總投資金額約 3 億元；聲寶目前龜山廠區規劃成創新產業園區，陳盛沺說，滯洪池完工後，估最快第 3 季可完成山坡地解編，未來創新產業園區約可興建 6-10 棟大樓，其中約 10% 的低樓層將已賣場為主，20% 將會有餐廳、飯店、銀行等。

至於台南新廠方面，聲寶斥資 12 億元在台南購地興建廠房，占地 7900 坪、總樓地板面積 1.4 萬坪，預計下半年會陸續將龜山廠區的空調、洗衣機、空氣清淨機及除濕機產線遷移至台南廠。

此外，聲寶跨足餐飲領域，旗下頑味國際餐飲已在林口及新店設立兩家門市，今年下半年將在台北大直開設第 3 家店，第 4 家則會在林口總部內，此外，板橋、桃園、中壢、新莊也陸續尋找店面位置，陳盛沺表示，待林口總部完工後一樓會設立中央廚房，估當中央廚房可滿足 5-6 家門市後，中央廚房便能達到損平。