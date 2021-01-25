〈矽格收購聯測〉封裝需求強勁產能維持滿載 訂單最遠看到年底

半導體需求強勁，連帶下游封裝測試產能爆滿，IC 封測廠矽格 (6257-TW) 董事長黃興陽今 (25) 日表示，目前訂單已可看到年底，且產能可望一路滿載到年底，長期看好 5G、AI、車用電子需求維持強勁，認為近期重複下單 (overbooking) 屬於短期現象。

黃興陽表示，半導體已經成為各國重要戰略物資，加上過去幾年美中貿易戰，讓半導體需求維持高檔，雖然美國新政府上任，但國際局勢變化還要觀察，至於從產業發展來看，中長期對 5G、AI、車用應用仍樂觀。

矽格總經理暨營運長葉燦鍊表示，隨著封裝產能瓶頸逐步打開，測試產能也需要跟上，去年董事會就已編列預算要擴充產能，目前正等待機台設備到位，產品則主要以 5G、網通、車用 IC、電源管理 IC 等為主，也看好完成收購聯測股權、接手聯測竹科廠後，今年產能可望提升 4-5 成。

葉燦鍊進一步表示，矽格目前產能利用率維持在 85% 以上高檔，近乎滿載，訂單交期也已達 3-4 個月。

至於是否調漲價格，葉燦鍊表示，依個別產品有不同考量，不過會以與客戶保持良好關係為主，言下之意未來不排除會有調漲計畫。